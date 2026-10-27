போலாம் ரைட்! கட்டணமில்லாத பஸ்சை அறிந்தால்...: ஸ்டிக்கரை பார்த்து ஏற வேண்டும்
போலாம் ரைட்! கட்டணமில்லாத பஸ்சை அறிந்தால்...: ஸ்டிக்கரை பார்த்து ஏற வேண்டும்
UPDATED : அக் 04, 2026 05:26 AM
ADDED : அக் 03, 2026 01:14 PM
கோவை: தமிழக அரசு துவக்கியுள்ள 'வெற்றி பயணம்' திட்டத்தில், 80 கி.மீ.க்குள் இயக்கப்படும் அரசு பஸ்களில் பெண்கள் இலவசமாக பயணிக்கலாம். டிஜிட்டல் ஸ்கிரீனில் வெற்றி பயணம் என்கிற அறிவிப்பு வெளியாகிறது. வெற்றி பயணம் என குறிப்பிடாத பஸ்களில் இலவசமாக பயணிக்க முடியாது.
ஏனெனில், கோவையில் இருந்து பொள்ளாச்சிக்கு செல்லும் பஸ்சில் இலவசமாக பயணிக்கலாம். கோவையில் இருந்து பழநி செல்லும் பஸ்சில் பொள்ளாச்சிக்கு இலவசமாக பயணிக்க முடியாது.
கோவையில் இருந்து அவிநாசி வழியாக திருப்பூர், பல்லடம் வழியாக திருப்பூர் செல்லும் பஸ்களில் இலவசமாக பயணிக்கலாம். ஈரோடு, சேலம் செல்லும் பஸ்களில் கருமத்தம்பட்டிக்கோ, அவிநாசிக்கோ செல்ல முடியாது.
டிஜிட்டல் ஸ்கிரீனில் வெற்றி பயணம் என்கிற வாக்கியம் இருந்தால் மட்டுமே அந்த பஸ்சில் இலவசமாக பயணிக்கலாம்; இல்லையெனில் கட்டணம் செலுத்த நேரிடும். இந்த வேறுபாட்டை பயணிகள் எளிதாக கண்டறியும் வகையில், இலவச பஸ் என்பதை எளிதில் அடையாளம் காண, பஸ் முன்புற கண்ணாடியில் வெற்றி பயணம் என்கிற ஸ்டிக்கர் கண்டிப்பாக ஒட்ட வேண்டும்.
சில பஸ்களில் ஒட்டப்பட்டு உள்ளது; சில பஸ்களில் இல்லை. பெண்களுக்கு வேறுபாடு தெரியாமல் கட்டண பஸ்சில் செல்ல வாய்ப்பிருக்கிறது. கண்டக்டர்களுக்கும், அவர்களுக்கும் இடையே சண்டை வரலாம்.
ஏனெனில், கோவையில் இருந்து புறப்படும் திருப்பூர், பொள்ளாச்சி பஸ்கள் தனித்தனி ரேக்கில் நிற்கப்பட்டிருக்கும்; இலவச பஸ் எவை என எளிதில் கண்டறிந்து பெண்கள் செல்ல முடியும். அவிநாசியில் இருந்து திருப்பூர் மட்டுமின்றி, ஈரோடு, சேலத்தில் இருந்து வரும் பஸ்களிலும் பயணிகள் கோவை வரலாம். ஆனால், ஈரோடு, சேலத்தில் இருந்து வரும் பஸ்களில் பயணிகள் இலவசமாக பயணிக்க முடியாது. இதுபோன்ற குழப்பம் அனைத்து வழித்தட பஸ்களிலும் இருக்கிறது. இந்த வேறுபாட்டை தெரிந்துகொள்ள, ஸ்டிக்கர் ஒட்டுவதை அரசு பஸ் போக்குவரத்து கழகத்தினர் உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.