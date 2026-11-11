பணி புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பத்திரம் எழுதுவோர்
பணி புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பத்திரம் எழுதுவோர்
UPDATED : நவ 10, 2026 04:26 PM
ADDED : நவ 10, 2026 04:24 PM
கோவை: தமிழ்நாடு பத்திரம் நகல் எழுதுவோர் சங்கத்தின் மாநில கூட்டமைப்பினர், கோவையிலுள்ள 18 பத்திர பதிவு அலுவலகங்கள் முன்பு பணி புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
பத்திரம் நகல் எழுதுவோர் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் தனியார் மயமாக்கும் நடவடிக்கையை அரசு கைவிட வேண்டும். மாடல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஹப் திட்டத்தையும், இ– டெண்டர் முறையையும் ரத்து செய்ய வேண்டும், 3.0 திட்டத்தை திணிக்கக் கூடாது, மக்களின் சொத்துக்கு பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும், தொழில் உரிமையை பறிக்கக்கூடாது என்பது உள்ளிட்ட பல கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்த போராட்டம் நடந்தது.
மாவட்ட தலைவர் ஈஸ்வரன், செயலாளர் உமாபதி, சங்க நிர்வாகிகள் ஒவ்வொருவரும் போராட்டத்தில் பங்கேற்றனர். ஆனால் வக்கீல்களும், ஆவண எழுத்தர்கள் சிலரும் போராட்டத்தில் பங்கேற்காமல் பதிவுகளை தொடர்ந்தனர்.
காந்திபுரம் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ஒரு திருமணப்பதிவும், பிழை திருத்த ஆவணமும் பதிவானது. இதே போல் மாவட்டத்திலுள்ள பிற அலுவலகங்களிலும் குறைந்த எண்ணிக்கையில்தான் ஆவணங்கள் பதிவானது.