விவசாயி அடையாள எண்ணுடன் சர்வே எண் இணைக்கும் பணி

ADDED : ஆக 13, 2026 08:22 PM
கருமத்தம்பட்டி: விவசாயி அடையாள எண்ணுடன், சப் - டிவிசன் சர்வே எண்கள் இணைக்கும் முகாம் பதுவம்பள்ளியில் நடந்தது.
வேளாண்துறை வாயிலாக விவசாயி அடையாள எண் வழங்கும் பணி நடந்து வருகிறது. இத்திட்டத்தில் ஏற்கனவே பதிவு விவசாயிகள் சிலருக்கு, சர்வே எண்கள், சப் - டிவிஷன்கள் சேர்க்கப்படாமல் இருந்தது. இதையடுத்து விடுபட்ட சர்வே எண்கள், சப் - டிவிசன்களை சேர்க்கும் வகையில், செயலி மேம்படுத்தப்பட்டது. இதையடுத்து, முதல்கட்டமாக பதுவம்பள்ளி ஊராட்சி அலுவலகத்தில் சிறப்பு முகாம் நேற்று நடந்தது.
இதில், விவசாயிகளின் அனைத்து சர்வே எண்கள், சப் - டிவிசன்கள், விவசாயி அடையாள எண்ணுடன் இணைக்கும் பணி மேற்கொள்ளப் பட்டது. இதில், பதுவம்பள்ளி சுற்றுவட்டாரத்தை சேர்ந்த பல விவசாயிகள் பங்கேற்று பயன்பெற்றனர். சூலூர் வட்டார வேளாண் துறையினர் ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர்.