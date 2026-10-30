/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/மது விற்றவர் கைது
ADDED : அக் 28, 2026 04:26 PM
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கோணவாய்க்கால்பாளையம்: போத்தனூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் எஸ்.ஐ.,சிலம்பரசன், நேற்று (அக்.,27) கோணவாய்க்கால்பாளையம் பகுதியில் போலீசாருடன் ரோந்து சென்றார்.
அப்பகுதியில் டாஸ்மாக் மதுக்கடை அருகேயுள்ள காலியிடத்தில் நின்றிருந்த ஒருவரிடம் விசாரித்தார். புதுக்கோட்டை, ரகுநாதபுரத்தை சேர்ந்த விக்னேஷ், 28 என்பதும் தற்போது மதுக்கடை அருகே வசிப்பதும் தெரிந்தது. விற்பனைக்காக அவர் வைத்திருந்த 15 மதுபாட்டில்களை பறிமுதல் செய்த போலீசார் அவரை கைது செய்தனர்.