/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ 'எங்கள் குறைகளை கேளுங்க அமைச்சரே'
ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:26 AM
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கோவை: குறு, சிறு, நடுத்தர தொழில் துறை அமைச்சர் மதன் ராஜா தங்களை சந்தித்து குறைகளை கேட்க வேண்டும் என கோவை தொழில் அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பினர் (போசியா) கூறியுள்ளனர்.
ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜேம்ஸ் கூறுகையில், ''முதல்வர் விஜய், குறு சிறு நடுத்தர தொழில் துறை அமைச்சரை சந்திக்க முயன்றும் அனுமதி கிடைக்கவில்லை. அமைச்சர் கோவை வரும்போது, எங்கள் பிரச்னைகளை சொல்ல நினைத்தும் முடியவில்லை. அமைச்சர் எங்களை சந்தித்து குறைகளை போக்க வேண்டும்,'' என்றார்.