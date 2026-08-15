/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ பிரபஞ்சனின் படைப்பு குறித்து இலக்கிய அரங்கம்
ADDED : ஆக 13, 2026 04:32 AM
அ நிறம் | அளவு
பொள்ளாச்சி: சாகித்திய அகாடமி, பொள்ளாச்சி சரஸ்வதி தியாகராஜா கல்லுாரி தமிழ்த்துறை சார்பில், பிரபஞ்சனின் படைப்புவெளி என்ற இலக்கிய அரங்கு கல்லுாரி வளாகத்தில் நடந்தது.
சாகித்திய அகாடமியின் தமிழ் ஆலோசனைக்குழு உறுப்பினர் செந்தில்குமார் வரவேற்றார். கல்லுாரியின் துணை தலைவர் விஜயமோகன், கல்லுாரி முதல்வர் வனிதாமணி பேசினர்.
'பெண் நிலை நோக்கில் பிரபஞ்சன் நாவல்கள்' என்ற தலைப்பில், முனைவர் புவனேஸ்வரியும், வானம் வசப்படும் நாவலில் வெளிப்படுத்தும் சமூகம் என்ற தலைப்பில், முனைவர் மங்களாதேவி, 'விளிம்பு நிலை நோக்கில் பிரபஞ்சன் சிறுகதைகள்' என்ற தலைப்பில் முனைவர் கனகராசு பேசினர். கல்லுாரியின் மாணவர் நலன் தலைவரும், தமிழ் துறை தலைவருமான முனைவர் ராஜலதா நன்றி கூறினார்.