மகளிர் குழுக்களின் வளர்ச்சிக்கு கடனுதவி

UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:16 PM
கோவை: மகளிர் திட்டம் மற்றும் மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் சார்பில், மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு வங்கிக் கடனுதவி வழங்கும் நிகழ்ச்சி, கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்தது. பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் சம்பத்குமார் கடனுதவிகளை வழங்கினார்.
ஊரக பகுதிகளில் 314 சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு ரூ.45.90 கோடி; இரண்டு ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்புகளுக்கு ரூ.2 கோடி; நகர்ப்புறங்களில் 302 சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு ரூ.44.11 கோடி வழங்கப்பட்டது. மொத்தம் 616 சுய உதவிக்குழுக்கள், இரண்டு கூட்டமைப்புகளை சேர்ந்த 6,725 உறுப்பினர்களுக்கு ரூ.92.01 கோடி கடனுதவி வழங்கப்பட்டது.
கலெக்டர் பவன்குமார் பேசுகையில், ''இதுபோன்ற கடனுதவிகள் குழு உறுப்பினர்களின் தனிப்பட்ட பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு மட்டுமின்றி, மாவட்டத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் உதவும்,'' என்றார்.
சூலுார் எம்.எல்.ஏ., சுகுமார், மகளிர் திட்ட இயக்குனர் மலர்விழி உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.