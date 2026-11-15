ரோடு மறுசீரமைப்புக்கு டெண்டர் எடுத்ததில் விதிமீறல்! முதல்வரிடம் உள்ளூர் ஒப்பந்ததாரர்கள் புகார்
ரோடு மறுசீரமைப்புக்கு டெண்டர் எடுத்ததில் விதிமீறல்! முதல்வரிடம் உள்ளூர் ஒப்பந்ததாரர்கள் புகார்
UPDATED : நவ 14, 2026 04:10 AM
ADDED : நவ 13, 2026 09:54 PM
கோவை: மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறையால், கோவையில் ரோடு மறுசீரமைப்பு பணிக்கு கோரிய டெண்டரில், வெளிமாவட்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் பங்கேற்று, மதிப்பீட்டு தொகையை விட, 25 சதவீதம் வரை குறைத்து எடுத்துள்ளனர். அதிர்ச்சி அடைந்த உள்ளூர் ஒப்பந்ததாரர்கள், இதிலுள்ள விதிமீறல்களை விளக்கி, முதல்வரின் கவனத்துக்கு புகார் அனுப்பியுள்ளனர்.
கோவை மாவட்டத்தில் நெடுஞ்சாலைத்துறை ரோடுகளில் மறுசீரமைப்பு பணி செய்ய, அக்., 7, அக்., 12, நவ., 3ல் இணைய வழியில் டெண்டர் கோரப்பட்டது. வெளிமாவட்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் பலரும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு, 25 சதவீதம் வரை குறைத்து, டெண்டர் கோரினர். அவர்களுக்கே ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது. இது, உள்ளூர் ஒப்பந்ததாரர்களை அதிர்ச்சி அடைய வைத்தது.
டெண்டர் வழங்கியதில் நடந்துள்ள விதிமீறல்களை விளக்கி, முதல்வரின் கவனத்துக்கு, கோவை மாவட்ட நெடுஞ்சாலைத்துறை ஒப்பந்ததாரர்கள் கூட்டமைப்பினர் புகார் அனுப்பியுள்ளனர்.
90 நாளில் சாத்தியமா!
அதன் விபரம்:
மைய சுடு கலவை இயந்திரம், இயந்திரங்களின் தரம் மற்றும் இயங்கும் திறன், இயந்திரங்களின் உரிமை, அமைவிட ஆவணம் ஆகியவை தரக்கட்டுப்பாடு துறையினரால் ஆய்வு செய்த பின்னரே தகுதியுள்ள ஒப்பந்ததாரருக்கு டெண்டர் வழங்கப்படும். அவசர பழுதுநீக்கம், மறுசீரமைப்பு பணியை 90 நாட்களுக்குள் செய்ய வேண்டும்.
ஒப்பந்தம் கோரியவர்களுக்கு மைய சுடு கலவை இயந்திரம், 40 கி.மீ., துாரத்துக்குள் இல்லை என்பதால், சமீபத்தில் செய்த ஒப்பந்த உடன்பாட்டை ரத்து செய்ய வேண்டும். இந்த இயந்திரம் நிறுவுவதற்கு மூன்று மாதமாகும். மக்களுக்கு இடையூறு இல்லாத இடமாக இருக்க வேண்டும். மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்திடம் அனுமதி பெற வேண்டும். விதிமுறை இவ்வாறு இருக்கும்போது, ரோடு மறுசீரமைப்பு பணியை 90 நாட்களுக்குள் எப்படி முடிக்க முடியுமென தெரியவில்லை.
ஒப்பந்தப்புள்ளி விதிமுறை அனைத்து ஒப்பந்ததாரர்களுக்கும் பொதுவானதே. இயந்திர தளவாடங்கள் இல்லாதவர்களுக்கு பணியை வழங்க பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. டெண்டர் எடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர்கள், மைய சுடு கலவை இயந்திரத்துக்கான தரச்சான்றை மதுரை, நாமக்கல்லில் பெற்றிருந்தால், அங்கிருந்து தார் கலவையை கொண்டு வர முடியுமா என்பதை தரக்கட்டுப்பாட்டு துறை தெளிவுபடுத்த வேண்டும்.
வெளிமாவட்ட ஒப்பந்ததாரர்கள், 25 சதவீதம் குறைத்து மதிப்பீடு குறிப்பிட்டுள்ளனர். இவ்வளவு குறைவாக டெண்டர் எடுத்தால், வேலையை எவ்வாறு தரமாக செய்வர் என்கிற கேள்வி எழுகிறது. குடிநீர், பாதாள சாக்கடை குழாய் பதிக்க தோண்டிய குழி 50 செ.மீ., முதல் 90 செ.மீ., அகலமே உள்ளது. ஆனால், 180 செ.மீ.. அகலத்துக்கு வெட்டப்பட்டு, செப்பனிடப்படுகிறது.
தோண்டும் மணல் மற்றும் கற்களையே மறுசுழற்சியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. வடகோவை, ராமநாதபுரம், செட்டிபாளையம் ரோட்டை உதாரணத்துக்குச் சொல்லலாம். சாலையில் தோண்டிய குழியின் அகலத்துக்கு மட்டும் மதிப்பீடு தயாரித்தால் செலவு குறையும்.
இவ்வாறு, ஒப்பந்ததாரர்கள் கூறியுள்ளனர்.