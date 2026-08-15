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ரயில் மீது கல்வீச்சு: லோகோ பைலட் காயம்

ரயில் மீது கல்வீச்சு: லோகோ பைலட் காயம்

UPDATED : ஆக 13, 2026 09:04 PM

ADDED : ஆக 13, 2026 07:41 PM

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UPDATED : ஆக 13, 2026 09:04 PM ADDED : ஆக 13, 2026 07:41 PM

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பெ.நா.பாளையம்: நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம் அருகே பாசஞ்சர் ரயில் மீது கல் வீசிய சம்பவத்தில் லோகோ பைலட் காயம் அடைந்தார்.

மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து கோவைக்கு நாள்தோறும், 5 முறை பாசஞ்சர் ரயில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆகஸ்ட் 12 இரவு கோவையிலிருந்து, 8.30 மணிக்கு புறப்பட்டு, மேட்டுப்பாளையம் நோக்கி ரயில் சென்று கொண்டிருந்தது. நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம் அருகே புதுப்பாளையம் சென்று கொண்டிருந்தபோது, தண்டவாளத்தின் அருகே நின்றிருந்த, 3 நபர்கள் ரயில் மீது கல் வீசிவிட்டு தப்பி சென்றனர். இச்சம்பவத்தில் ரயில் இன்ஜின் மீது கல் வீசியதால், ரயிலின் முன்பக்க கண்ணாடி உடைந்து, லோகோ பைலட் டென்னி தாமஸ்,50, கையில் காயம் ஏற்பட்டது. இச்சம்பவத்தை அடுத்து பெரியநாயக்கன்பாளையம் போலீசார் புதுப்பாளையம் பகுதியில் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு, இதே பகுதியில் ரயில் பெட்டி மீது கல் வீசிய சம்பவத்தில், பயணி ஒருவர் பலத்த காயமடைந்தார். அச்சம்பவத்தில் யாரும் கைது செய்யப்படவில்லை. இந்நிலையில் மீண்டும் ரயில் மீது கல் வீசிய சம்பவத்தில் லோகோ பைலட் காயம் அடைந்து இருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

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