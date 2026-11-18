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பைக் மீது மோதி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்த லாரி; 4 பேர் காயம்
பைக் மீது மோதி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்த லாரி; 4 பேர் காயம்
UPDATED : நவ 18, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 17, 2026 10:40 PM
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அன்னூர்: கரியாம்பாளையத்திலிருந்து நேற்று மாலை ஜூஸ் பாட்டில்கள் ஏற்றிய லாரி கர்நாடகா நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது.
அன்னூர் அடுத்த பசூர் அருகே செல்லும்போது எதிரே வந்த பைக் மீது மோதி சாலை ஓரத்தில், 10 அடி பள்ளத்தில் லாரி கவிழ்ந்தது.
லாரியில் இருந்த ஜூஸ் பாட்டில்கள் பள்ளம் முழுவதும் சிதறின. இந்த விபத்தில் லாரி டிரைவர் ரஞ்சித், 31, கிளீனர் நந்திஸ், 18 ஆகியோர் காயம் அடைந்து அன்னூர் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர்.
பைக்கில் வந்த லிங்கேஸ்வரன், சுந்தரராஜ் ஆகியோர் படுகாயம் அடைந்து மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர். அன்னூர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.