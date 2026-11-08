மதுரை கலைஞர் நுாலகத்திலும் புத்தகம் கொள்முதலில் முறைகேடு: ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் பகீர் குற்றச்சாட்டு
மதுரை கலைஞர் நுாலகத்திலும் புத்தகம் கொள்முதலில் முறைகேடு: ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் பகீர் குற்றச்சாட்டு
UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 07:02 PM
கோவை: மதுரை கலைஞர் நுாற்றாண்டு நுாலகத்துக்கும் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததில் முறைகேடு நடந்திருப்பதாக, ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் குற்றம் சுமத்தியுள்ளனர்.
ஏ.ஐ., வாயிலாக மொழி பெயர்க்கப்பட்ட மற்றும் தயாரிக்கப்பட்ட பொய்யான எழுத்தாளர்கள் பெயரில், தி.மு.க., ஆட்சியில் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்து, கோவை பெரியார் அறிவுலகத்தில் வைத்திருப்பது சமீபத்தில் வெளிச்சத்துக்கு வந்தது. இதுபோலவே, மதுரையில் உள்ள கலைஞர் நுாற்றாண்டு நுாலகத்துக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததிலும் முறைகேடு நடந்திருப்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
கோவையை சேர்ந்த ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் பிரேம்குமார், சதீஷ்குமார் ஆகியோர் கூறியதாவது:
அறிவுலகத்தில் அகல் விளக்கு பதிப்பகம், பீனிக்ஸ் பதிப்பகம் நுால்களை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தோம். ஏ.ஐ., வாயிலாக உருவாக்கப்பட்ட போலியான நுால்கள். இவற்றை ஆவணப்படுத்தி இருக்கிறோம். வேறு நுாலகங்களில் இதேபோல் புத்தகங்கள் கொள்முதலில் ஊழல் நடந்திருக்கிறதா என தேடினோம்.
மதுரை கலைஞர் நுாற்றாண்டு நுாலகத்திலும் இதேபோல் புத்தக கொள்முதலில் கோடிக்கணக்கில் ஊழல் நடந்திருப்பது தெரியவந்தது. அதற்கான முழுமையான ஆதாரங்களை ஒரு வாரமாக திரட்டியுள்ளோம். ஐ.எஸ்.பி.என்., என்பது ஒவ்வொரு புத்தகத்துக்கும் தரக்கூடிய எண். அறிவுலகத்தில் உள்ள புத்தகங்களில் ஐ.எஸ்.பி.என்., எண்கள் போலியானவை என தெரிவிக்கப்பட்டது. அவை போலியானவை அல்ல. அனைத்து நுால்களுக்கும் ஐ.எஸ்.பி.என்., எண்கள் பெறப்பட்டு இருக்கின்றன.
பீனிக்ஸ் பெயரில்...
கடந்த, 2022 ஜனவரியில் மதுரையில் கலைஞர் நுாலகத்துக்கு அடிக்கல் நடப்பட்டது. 2022 மார்ச் 30ல் தேன்மொழி என்பவர், ஐ.எஸ்.பி.என்., அமைப்பில் வெவ்வேறு பெயர்களில் ஆங்கில புத்தகங்களுக்கு பதிவு செய்திருக்கிறார்.
ஆங்கில புத்தகங்கள், அறிவியல் சம்பந்தமான புத்தகங்களில் மோசடி நடந்திருக்கிறது. கலைஞர் நுாலகத்தின் ஆன்லைன் கேட்லாக் தேடினோம். பீனீக்ஸ் பப்ளிகேஷன், பீனிக்ஸ், பீனிக்ஸ் யுஎஸ்ஏ மற்றும் லண்டனில் இயங்கும் பீனிக்ஸ் நிறுவனம் என பல்வேறு பதிப்பகம் பெயர்களில் புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
அவற்றுக்கு பெறப்பட்ட ஐ.எஸ்.பி.என்., எண்கள் ஒரு நபரால் வாங்கப்பட்டிருக்கிறது. இது ஐ.எஸ்.பி.என்., வெப்சைட் மூலம் கிடைத்தது.
கணித நுால்களுக்கான பெயரில் எண் வாங்கியுள்ளனர், ஆனால், புத்தகத்தின் பெயர் வேறாக இருக்கிறது. 200 பக்கங்களே உள்ளன. அதன் விலை ரூ.3,000 என இருக்கிறது. கெட்டி அட்டையுள்ள புத்தகங்களாக உள்ளன.
அகல் விளக்கு பதிப்பகம், பீனிக்ஸ் பதிப்பகங்கள் நேற்று முளைத்த காளான்கள் அல்ல. கலைஞர் நுாலகம் கட்டப்பட்டு, புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யும்போதே துவங்கியிருக்கிறது.
மதுரை நுாலகத்தில் பீனிக்ஸ் பெயரில் 500க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் இருப்பது தெரிகிறது. வேறு என்னென்ன பெயர்களில் போலியானவை இருக்கின்றன என தெரியவில்லை. 2 பெரிய நுாலகங்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம்.
இதை கடந்து மாநிலம் முழுவதும் கிளை நுாலகங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றுக்கு என்னென்ன புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டன; எத்தனை ஆண்டுகள் இதுபோன்ற முறைகேடு நடக்கிறது என தெரியவில்லை.
இது ஒரு இடர்பாடு
‘அகல்விளக்கு’ சம்பவம் முதல் முறையாக நடப்பது போல் தெரியவில்லை. திட்டமிட்டு, யாருக்கும் வெளியே தெரியாத அளவுக்கு செய்துள்ளனர். தமிழில் ஏ.ஐ., மொழி பெயர்ப்பு புத்தகம் வெளியிட்டு பீனிக்ஸ் பதிப்பகம் சிக்கியிருக்கிறது. ஆங்கிலத்தில் இதுபோன்று இருப்பதை கண்டறிய யாரும் மெனக்கெடாததால், இது எத்தனை ஆண்டுகளாக நடந்தது என தெரியவில்லை.
முதலில், ஐ.எஸ்.பி.என்., போர்டலில் உள்ள தகவல்களை திரட்டினோம். கலைஞர் நுாற்றாண்டு நுாலகத்தின் ஆன்லைன் கேட்லாக் எடுத்து ஒப்பிட்டுப் பார்த்ததில், முறைகேடு தெரிந்தது. மதுரையில் உள்ள நண்பர்களுக்கு தெரிவித்து, புத்தகங்களை புகைப்படம் எடுத்து, பைல் தயாரித்துள்ளோம். பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சரிடம் இக்கோப்பு வழங்கப்படும்.
கோவையில் தமிழ் புத்தகங்கள் கொள்முதலில் தவறு கண்டறியப்பட்டது. மதுரையில் ஆங்கில புத்தகங்களில் முறைகேடு நடந்திருக்கிறது. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், கணிதவியல், அறிவியல், வேதியியல் உள்ள பல்துறை பாடம் சம்பந்தமான புத்தகங்கள் இருக்கின்றன.
கோட்பாடு சம்பந்தமான புத்தகங்கள் உள்ளன. நுாலாசிரியர்களின் பெயர்கள் வெளிநாட்டை சேர்ந்தவர்களின் பெயர்களாக உள்ளன. இப்புத்தகங்களை வேறு எங்கும் பார்க்க முடியாது. தேர்வு குழுவினர் தயாரித்துக் கொடுத்த பட்டியலின் படி, புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்து நுாலகத்துக்கு தருவிக்கப்பட்டதா என்கிற தகவல்களை அவர்களுக்கு தெரிவிப்பதில்லை; இது ஒரு இடர்பாடு.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.