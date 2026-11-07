விசாரணை கைதிக்கு சிகிச்சை அளிக்க மாஜிஸ்திரேட் உத்தரவு
விசாரணை கைதிக்கு சிகிச்சை அளிக்க மாஜிஸ்திரேட் உத்தரவு
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 09:44 PM
கோவை: கோவையை சேர்ந்த நாகராஜன்,45, என்பவர் குற்ற வழக்கு ஒன்றில் கைது செய்யப்பட்டு கடந்த 15ம் தேதி முதல் கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். சர்க்கரை நோயாளியான இவரது காலில் புண் ஏற்பட்டுள்ளது.
சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளதால் சிகிச்சை அளிக்கப்படாமல் கால்விரல் அழுகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே இவரை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்து சிகிச்சை அளிக்க அனுமதி கோரி, அவரது உறவினர் முத்துலட்சுமி என்பவர் கோவை ஜே.எம்:5 கோர்ட்டில் மனு தாக்கல் செய்தார். அவரது உடல் நிலையை பரிசோதித்து அறிக்கை அளிக்க உத்தரவிடப்பட்டு இருந்தது. அதன்படி அரசு மருத்துவர்கள் அறிக்கை அளித்தனர்.
அதைதொடர்ந்து மாஜிஸ்திரேட் வெர்ஜின் வெஸ்டா பிறப்பித்த உத்தரவு:
மருத்துவ அதிகாரியின் அறிக்கையை பார்க்கும்போது,குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் கடுமையான நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதும், அவருக்கு உடனடியாக சிகிச்சை தேவை என்பதும் தெளிவாகிறது.
நோயின் நிலையை கருத்தில் கொண்டு, குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் பொது அறுவை சிகிச்சை நிபுணரிடம் உடனடியாக அழைத்து சென்று ஆலோசனை பெற செய்ய வேண்டும்.
தேவைப்பட்டால், குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை பலத்த பாதுகாப்புடன் கோவை அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்து, நவ., 10 அல்லது அல்லது அதற்கு முன்போ இந்நீதிமன்றத்தில்அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு மாஜிஸ்திரேட் உத்தரவிட்டார்.