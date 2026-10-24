/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/மகா சண்டி ஹோமம் துவக்கம்
ADDED : அக் 23, 2026 08:09 PM
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சோமனூர்:
ராமாச்சியம்பாளையம் ஸ்ரீ மாகாளியம்மன் கோவிலில், மகா சண்டி ஹோமம் துவங்கியது.
சோமனூர் அடுத்துள்ள ராமாச்சியம்பாளையம் ஸ்ரீ மாகாளியம்மன் கோவில் பிரசித்தி பெற்றது. இங்கு, முதலாம் ஆண்டு விழா மற்றும் மகா சண்டி யாக பூஜைகள் இன்று (அக்.,23) துவங்கின. காலை, 8:00 மணிக்கு, கணபதி ஹோமம், மங்கள விநாயகர் மற்றும் பரிவார தெய்வங்களுக்கு கலச அபிஷேகம் நடந்தது.
மாலை, 6:00 மணிக்கு, ஸ்ரீ விநாயகர் பூஜை, ஸ்ரீ சப்த சதி பாராயணம், ஸ்ரீ நவா ஹரி ஹோமம், பூர்ணாகுதி, தீபாராதனை நடந்தது. இதில், ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.
இன்று காலை, 8:00 மணிக்கு, கணபதி பூஜையுடன் ஸ்ரீ மகா சண்டி ஹோமம் நடக்கிறது. சுமங்கலி பூஜை, கன்யா பூஜை, வடுக பூஜை நடக்கிறது. தொடர்ந்து, ஸ்ரீ மாகாளியம்மனுக்கு அபிஷேக, அலங்கார பூஜை நடக்கிறது.