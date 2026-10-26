காரணப்பெருமாள் கோவில் 21ல் மகா கும்பாபிஷேகம்

UPDATED : அக் 15, 2026 03:56 PM
ADDED : அக் 15, 2026 03:54 PM
கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவு, பட்டணம் காரணப்பெருமாள் கோவிலில் வரும் 21ம் தேதி மகா கும்பாபிஷேகம் நடக்கிறது.
கிணத்துக்கடவு, பட்டணம் கிராமத்தில் உள்ள சீதாராமச்சந்திர சீதேவி பூதேவி சமேத ஸ்ரீ காரணப்பெருமாள் கோவில் கும்பாபிஷேக நிகழ்ச்சி, வரும் 20 தேதி துவங்குகிறது. காலை 8:00 மணிக்கு, கணபதி, மகாலட்சுமி, சுதர்சன ஹோமம், கண் திறப்பு உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடக்கிறது. காலை 11:00 மணிக்கு, கோபுர கலசம் வைத்தல் மற்றும் பிரசாதம் வழங்குதல் நடக்கிறது.
அதன்பின், காலை 11:30 மணிக்கு, தீர்த்தம் எடுத்தல் மற்றும் முளைப்பாரி கொண்டுவரப்படுகிறது. மாலை 5:00 மணிக்கு, விக்னேஸ்வர பூஜை, வாஸ்து சாந்தி, முதல் கால யாக பூஜை நடக்கிறது. இரவு, 7:00 மணிக்கு, எந்திர ஸ்தாபனம், அஷ்டபந்தன மருந்து சாத்துதல், பிரசாதம் வழங்குதல் நடக்கிறது.
வரும், 21ம் தேதி, காலை 6:00 மணிக்கு, மங்கள இசை, இரண்டாம் கால யாக பூஜை, கலசம் புறப்பாடு நடக்கிறது. காலை 8:00 மணிக்கு, கோபுர விமான மகா கும்பாபிஷேகம், மூலவர் கும்பாபிஷேகம், மகா அபிஷேகம், அலங்காரம், திருக்கல்யாணம் பூஜை, தீபாராதனை பிரசாதம் வழங்கப்படுகிறது.