ஐயப்ப சுவாமி கோவிலில் 15ல் மகா கும்பாபிஷேகம்

UPDATED : நவ 10, 2026 09:50 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:46 AM
நெகமம்: செங்குட்டைப்பாளையம், ஐயப்ப சுவாமி கோவிலில் வரும், 15ம் தேதி கும்பாபிஷேக விழா நடக்கிறது.
நெகமம், செங்குட்டைப்பாளையம் கன்னிமூல கணபதி, பாலமுருகன், ஐயப்பசுவாமி கோவில் கும்பாபிஷேக விழா நிகழ்ச்சிகள் வரும் 12ம் தேதி துவங்குகிறது. காலை 7:45 மணிக்கு, விக்னேஸ்வர பூஜை, தன பூஜை, கணபதி ஹோமம், நவகிரக ஹோமம், பூர்ணாஹுதி, தீபாராதனை, பிரசாதம் வழங்குதல் நடக்கிறது. மாலையில் வாஸ்து சாந்தி நடக்கிறது.
வரும், 13ம் தேதி, காலை சாந்தி ஹோமம், தச தரிசனம் நடக்கிறது. மாலையில் கும்ப அலங்காரம் உள்ளிட்ட பூஜைகள், முதற்கால யாக பூஜை நடக்கிறது. 14ம் தேதி, காலை விசேஷ சந்தி, இரண்டாம் கால யாக பூஜை, அஷ்டபந்தன மருந்து சாத்துதல் நடக்கிறது. மாலையில், மூன்றாம் கால யாக பூஜை, கோபுர கலச ஸ்தாபனம், பிம்பசுத்தி, நாடி சந்தானம் உள்ளிட்டவைகள் நடக்கிறது.
வரும், 15ம் தேதி, காலை நான்காம் கால யாக பூஜை, கோ பூஜை, கடம் புறப்பாடு, காலை, 7:35 முதல் 8:00 மணிக்குள், விமானங்கள் மற்றும் மூல ஸ்தாபனம், பரிவார தெய்வங்களுக்கு மகா கும்பாபிஷேகம், தீபாராதனை நடக்கிறது. காலை 9:00 மணிக்கு, மகா அபிஷேகம், தீபாராதனை, பிரசாதம் வழங்கப்படுகிறது.