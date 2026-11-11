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மகரிஷி தியான வகுப்புகள் நாளை முதல் 3 நாள் நடக்கிறது
மகரிஷி தியான வகுப்புகள் நாளை முதல் 3 நாள் நடக்கிறது
UPDATED : நவ 10, 2026 09:38 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:36 AM
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அன்னூர்: முழுமையான நல வாழ்விற்கான யோகா பயிற்சி வகுப்பு வரும், 11ம் தேதி துவங்குகிறது.
வேதாத்திரி மகரிஷி வடிவமைத்த, முழுமை நல வாழ்விற்கு மனவளக்கலை யோகா பயிற்சி வகுப்பு அன்னூர் அ.மு. காலனியில் உள்ள மனவளக்கலை மன்றத்தில், வருகிற 11, 12, 13 ஆகிய மூன்று நாட்கள் நடைபெறுகிறது. இதில் எளிய முறை உடற்பயிற்சி கற்பிக்கப்படும். அனுமதி இலவசம்.
உயிர் வளம் பெருகி, மாணவர்கள் மற்றும் பெரியோர்களின் ஒழுக்க, பழக்கங்கள் மேம்பட, காயகல்ப பயிற்சி வருகிற 14ம் தேதி நடைபெறுகிறது.
இப்பயிற்சி பெறுவதால் உடல் ஆரோக்கியம், மனநலம் மேம்படும், தீய எண்ணங்கள் விலகி, நல்ல எண்ணங்கள் உருவாகும்.
'மேலும், விபரங்களுக்கு 97899 88949 என்னும் மொபைல் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம்,' என, மனவளக்கலை மன்ற நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.