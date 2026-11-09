/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/புஷ்ப வாகனத்தில் உலா வந்த மலையப்ப சுவாமி
ADDED : நவ 08, 2026 07:19 PM
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காரமடை:
காரமடையை அடுத்த ஜடையம்பாளையத்திலுள்ள தென் திருமலை ஸ்ரீ வாரி கோயிலில் மூலவர் வெங்கடாஜலபதிக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள், வேத கோஷங்கள் பாகவதோத்மர்களால் பாராயணம் செய்யப்பட்டது.
ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத மலையப்ப சுவாமி புஷ்ப வாகனத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார். திரளான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்தனர்.
சூலூரை அடுத்த வெங்கிட்டாபுரம் ஸ்ரீ காரண பெருமாள் கோயிலில், தீபாவளியை ஒட்டி, இன்று (நவ.,8) மூலவர் மற்றும் உற்சவருக்கு பவளக்காய் பொடி திருமஞ்சனம் நடந்தது. தொடர்ந்து, திருவாராதனம் நடந்தது.
காரண பெருமாளுக்கு, பெரியாழ்வார் தீபாவளி சீர் வழங்கும் வைபவமும், திருவீதி உலாவும் நடந்தது. தொடர்ந்து, சாளி அலங்காரத்தில் பெருமாள் புறப்பாடு நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் பெருமாளை வழிபட்டனர்.