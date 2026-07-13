﻿ குடும்ப பிரச்னையில் வாலிபரை தாக்கியவர் கைது

ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:49 AM
வால்பாறை: வால்பாறை அருகே, லாரி டிரைவரை தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்தவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருவள்ளுவர் நகரை சேர்ந்தவர் கரண். லாரி டிரைவரான இவர், வால்பாறை வெள்ளமலை சோலைப்பாடியில் வளர்மதி என்ற பெண்ணை நான்கு மாதத்துக்கு முன் காதல் திருமணம் செய்து கொண்டார்.
இந்நிலையில், இரண்டு மாதத்துக்கு பின், கணவருடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக, அவரை பிரிந்து பெற்றோர் வீட்டிற்கு வந்தார்.
இந்நிலையில், வால்பாறை வந்த கரண், மனைவியை தன்னுடன் குடும்பம் நடத்த வருமாறு கூறினார். மனைவி மறுத்ததால், இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. அப்போது அங்கு வந்த வளர்மதியின் உறவினரான கார்த்திக்ராஜா,28, கரணுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதோடு, கம்பால் தாக்கி, கொலைமிரட்டல் விடுத்ததா க கூறப்படுகிறது.
இதில் காயமடைந்த கரண், பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். வால்பாறை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, கார்த்திக் ராஜாவை கைது செய்த னர்.