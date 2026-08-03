கள்ளக்காதலியை கொன்று எரித்தவர் கைது
கள்ளக்காதலியை கொன்று எரித்தவர் கைது
ADDED : ஆக 03, 2026 12:07 AM
ADDED : ஆக 03, 2026 12:07 AM
கிணத்துக்கடவு: கள்ளக்காதலியை கொன்று எரித்த பழனிமுத்து, 35, உதவிய அவரது தந்தை குருநாதன், 60, ஆகிய இருவரையும், போலீசார் கைது செய்தனர்.
கோ வை மாவட்டம், கிணத்துக்கடவு, தாமரைக்குளம் அருகே காட்டுப்பகுதியில், கடந்த வாரம் பாதி உடல் எரிந்த நிலையில், பெண் சடலம் கிடந்தது. கிணத்துக்கடவு போலீசார் விசாரித்தனர்.
அதில், அந்த பெண்ணை கொலை செய்தது, பொள்ளாச்சியை சேர்ந்த குருநாதன், அவரது மகன் பழனிமுத்து என்பது தெரிந்தது. போலீசார், இருவரையும் கைது செய்தனர்.
போலீசார் கூறியதாவது:
பொள்ளாச்சி பகுதியில் உள்ள ஒரு தனியார் துணிக் கடையில் பழனிமுத்து, வேலை பார்த்தபோது, திருமணமான சங்கீதா,- 28, என்பவருடன் கள்ளக்காதல் ஏற்பட்டது. இருவரும், கிணத்துக்கடவு பகுதியில், வாடகைக்கு வீடு எடுத்து தங்கியுள்ளனர்.
கடந்த வாரம் இருவருக்கும் ஏற்பட்ட தகராறில், பழனிமுத்து, சங்கீதாவை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்தார். இதை தன் தந்தை குருநாதனிடம் கூறியுள்ளார். பின், இருவரும், சங்கீதாவின் உடலை பைக்கில் வைத்து, தாமரைக்குளம் அருகே எடுத்துச்சென்று, தீ வைத்து எரித்துள்ளனர்.
இவ்வாறு, தெரிவித்தனர்.
குருநாதன்