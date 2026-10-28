/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/மதுவில் விஷம் கலந்து குடித்தவர் உயிரிழப்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 06:42 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:36 PM
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வால்பாறை: வால்பாறையில், மதுவில் விஷம் கலந்து குடித்த தொழிலாளி, சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
வால்பாறை கக்கன் காலனியை சேர்ந்த அந்தோணி என்பவரின் மகன் சேகர்,48, திருமணமானவர். கட்டட தொழிலாளியாக இவர், உடல் நல பிரச்னையால், கடந்த, 23ம் தேதி மதுவில் விஷம் கலந்து குடித்து தற்கொலைக்கு முயன்றார். ஆபத்தான நிலையில் அவரை மீட்ட உறவினர்கள், கோவை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர்.
அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி, நேற்று முன்தினம் அவர் இறந்தார். இதுகுறித்து, வால்பாறை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்த விசாரிக்கின்றனர்.