கஞ்சா விற்றவருக்கு 14 ஆண்டு சிறை

UPDATED : அக் 27, 2026 08:41 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:37 PM
கோவை: அவிநாசி ரோடு, தொட்டிபாளையம் பிரிவு அருகே 2022 செப்.,17ல் பீளமேடு போலீசார் வாகன சோதனை நடத்தினர். அப்போது, கோவை எல் அண்ட் டி பைபாஸ் ரோட்டில் வாட்டர் சப்ளை நிறுவனத்தில் வேலை செய்த கங்கா பிரசாத்,35, என்பவர் ஹோண்டா சிட்டி காரில் வந்தார். காரை நிறுத்தி சோதனையிட்ட போது, 10 கிலோ கஞ்சா கடத்தி வந்தது தெரிந்தது. அவரிடம் விசாரணை நடத்திய போது, மதுரையை சேர்ந்த சின்னராசு, ராசுகுமார் ஆகியோர் ஆந்திராவிலிருந்து கஞ்சா கடத்தி வந்து, கங்கா பிரசாத்திடம் விற்க கொடுத்தது தெரிய வந்தது.
இது தொடர்பாக கங்கா பிரசாத், சின்னராசு கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களிடமிருந்து 94 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. ராசுகுமார் தலைமறைவானார். இதனால் இருவர் மீது, கோவை இ.சி. கோர்ட்டில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு விசாரணை நடந்து வந்தது. விசாரித்த நீதிபதி ராஜலிங்கம், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களில் கங்காபிரசாத்திற்கு 14 ஆண்டு சிறை, 3 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து நேற்று தீர்ப்பளித்தார். சின்னராசு விடுதலை செய்யப்பட்டார். அரசு தரப்பில் சிறப்பு வக்கீல் விஷ்ணுசித்தார்த் ஆஜரானார்.