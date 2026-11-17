/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/சித்தாபுதூர் அய்யப்பன் கோயிலில் மண்டல விழா நாளை துவக்கம்
சித்தாபுதூர் அய்யப்பன் கோயிலில் மண்டல விழா நாளை துவக்கம்
சித்தாபுதூர் அய்யப்பன் கோயிலில் மண்டல விழா நாளை துவக்கம்
UPDATED : நவ 16, 2026 06:47 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:26 PM
அ நிறம் | அளவு
கோவை: சித்தாபுதூர் அருள்மிகு அய்யப்ப சுவாமி கோயிலில், மண்டல விழா நாளை அதிகாலை 4:00 மணிக்கு துவங்குகிறது.
கார்த்திகை முதல் நாளை முன்னிட்டு, பக்தர்கள் நாளை மாலை அணிகின்றனர். டிச. 1ம் தேதி முதல் 12ம் தேதி வரை தந்திரி பிரம்மஸ்ஸ்ரீ சிவப்பிரசாத் நம்பூதிரி தலைமையில் லட்சார்ச்சனை மகாயாகம் நடைபெற உள்ளது.
இதில் காரியசித்திக்கான பல சிறப்பு தந்திர அர்ச்சனைகளும், சனிதோஷ சாந்தி ஜெபமும் நடத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
டிசம்பர் 13ம் தேதி அய்யப்ப சுவாமிக்கு களபாபிஷேகம் நடைபெறுகிறது. டிச.19ம் தேதி அகண்ட நாம பஜனையும், 20ம் தேதி 40 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள், பொதுமக்கள் பங்கேற்கும் மகா அன்னதானமும் நடைபெற உள்ளது. டிச.27ம் தேதி மகாகணபதி ஹோமம் மற்றும் மண்டல விழா பூஜைகளும் நடைபெறுகின்றன.