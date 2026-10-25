UPDATED : அக் 24, 2026 02:34 PM
ADDED : அக் 24, 2026 02:32 PM
கொரியன் சீரிஸ், ஆங்கில வெப் சீரிஸ், கிரைம் சீரிஸ் எனப் பார்த்து வந்த இளைஞர்கள், இப்போ மாங்கா மஞ்சுளா, தேங்கா தேனாண்டாள் எனக் காய்கறி கதாபாத்திரங்களின் பின்னால் செல்லத் தொடங்கியுள்ளனர்.
வலைதளங்களில் ஏ.ஐ. தொழில்நுட்பம் மூலம் உருவாக்கப்படும் இந்தக் கதாபாத்திரங்கள், நகைச்சுவை, காதல், சண்டை, குடும்பப் பிரச்னை என மனிதர்களின் வாழ்க்கைச் சம்பவங்களைச் சுவாரசியமாகச் சித்தரித்து வருகின்றன.
சமையலறையில் அன்றாடம் பார்க்கும் காய்கறிக்கும் பழங்களுக்கும் மனிதர்களைப் போன்ற முகம், குரல், உணர்ச்சிகளைக் கொடுத்து, அவற்றைத் தொடர்கதைகளின் கதாநாயகர்களாக மாற்றியிருக்கிறது.
வழக்கமான ரீல்களைப் போல ஒரே வீடியோவுடன் முடிந்துவிடாமல், கதாபாத்திரங்களையும் கதைக்களத்தையும் தொடர்ந்து வளர்த்துச் செல்வதால், பார்வையாளர்களும் அடுத்தடுத்த பதிவுகளை ஆர்வத்துடன் பார்க்கின்றனர்.
ஏ.ஐ. தொழில்நுட்பம் தகவல் தேடல், அலுவலகப் பணிகள் போன்ற தொழில்முறைப் பயன்பாடுகளைத் தாண்டி, பொழுதுபோக்குக்கான படைப்புத் தளமாகவும் வளர்ந்து வருகிறது.
பெரிய படப்பிடிப்புக் குழுவோ, நடிகர்களோ இல்லாமல் கற்பனைக் கதாபாத்திரங்களை உருவாக்கி, அவற்றை வைத்து கதைகள் சொல்ல முடிவது புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கியுள்ளது.
இன்று மாங்கா, தேங்கா கதாபாத்திரங்களை ரசிக்கும் இளைஞர்கள், எதிர்காலத்தில் ஏ.ஐ. கதாபாத்திரங்கள் திரைப்படங்களிலும் இணையத் தொடர்களிலும் மனித நடிகர்களுக்குப் போட்டியாக வரவேற்பைப் பெறுமா என்ற கேள்வியையும் எழுப்புகின்றனர்.
ஒருவேளை எதிர்காலத்தில் நடிகர், நடிகைகளுக்குப் பதிலாக மாங்காவும் தேங்காவும் திரையில் கதாநாயகர்களாக வலம் வந்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை!