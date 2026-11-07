நகராட்சி குழாயில் உடைப்பு :பல லட்சம் லிட்டர் குடிநீர் வீண்
நகராட்சி குழாயில் உடைப்பு :பல லட்சம் லிட்டர் குடிநீர் வீண்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 02:54 PM
மேட்டுப்பாளையம்: குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு, இரவு பகலாக பல லட்சம் லிட்டர் குடிநீர், வீணாக வெளியேறி வருகிறது. எனவே நகராட்சி நிர்வாகம் குழாய் உடைப்பு சரி செய்ய வேண்டும் என, பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சியில், 33 வார்டுகள் உள்ளன. நகராட்சி நிர்வாகம், பவானி ஆற்றில் இருந்து தினமும், ஒரு கோடியே, 20 லட்சம் லிட்டர் தண்ணீர் எடுத்து, சுத்தம் செய்து, மக்களுக்கு வினியோகம் செய்கிறது. ஆற்றில் இருந்து எடுக்கப்படும் தண்ணீரை, சாமண்ணா நீரேற்று சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில், சுத்தம் செய்து நகரில் உள்ள, ஐந்து மேல்நிலைத் தொட்டிகளுக்கு, குழாய் வழியாக அனுப்பப்படுகிறது.
எஸ்.எம்.நகரில், அரசமரம் அம்மன் கோவில் அருகே, குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு, தண்ணீர் வெளியேறி வருகிறது. இதுகுறித்து ஆட்டோ டிரைவர்கள் கூறுகையில்,' மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சியில் உள்ள, மேல்நிலைத் தொட்டிகளுக்கு செல்லும் குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு, பல மாதங்களாக இரவு பகலாக, பல லட்சம் லிட்டர் குடிநீர் வெளியேறி வருகிறது. இந்த குடிநீர் ஒரு வார்டு மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் இருக்கும். எனவே நகராட்சி நிர்வாகம் குழாய் உடைப்பை சீர் செய்ய வேண்டும்,' என்றனர்.