வணிக வளாகம் கட்டும் திட்டத்தை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி தீர்மானம்: களமிறங்கிய மார்க்கெட் வியாபாரிகள்
வணிக வளாகம் கட்டும் திட்டத்தை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி தீர்மானம்: களமிறங்கிய மார்க்கெட் வியாபாரிகள்
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 09:39 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:11 PM
வால்பாறை: வால்பாறையில், வணிகவளாகம் கட்டும் பணியை நகராட்சி அதிகாரிகள் ரத்து செய்ய வேண்டும் என, மார்க்கெட் வியாபாரிகள் சங்க கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.
வால்பாறை புதுமார்க்கெட் பகுதியில் நகராட்சிக்கு சொந்தமான, 330 கடைகள் உள்ளன. இந்த கடைகள் பல ஆண்டுகளாக மாத வாடகை அடிப்படையில் செயல்படுகின்றன. இந்நிலையில் இந்த கடைகளை இடித்து, 9 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், கார் பார்க்கிங் வசதியுடன் வணிகவளாகம் கட்ட, கடந்த தி.மு.க.,ஆட்சியின் சட்ட மன்றத்தில், 110 விதியின் கீழ் அறிவிக்கப்பட்டது. இப்பணிக்கு டெண்டரும் விடப்பட்டது.
இதனையடுத்து, வணிகவளாகம் கட்ட வசதியாக மார்க்கெட் பகுதியில் உள்ள கடைகளை, 15 நாளில் காலி செய்ய நகராட்சி அதிகாரிகள் நோட்டீஸ் வழங்கினர். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கடந்த, 10ம் தேதி மார்க்கெட் வியாபாரிகள் கடையடைப்பு போராட்டம் நடத்தினர்.
இந்நிலையில், இது தொடர்பான அடுத்த கட்ட அனைத்துக்கட்சி ஆலோசனைக்கூட்டம் தனியார் கலையரங்கில் நேற்று நடந்தது. மார்க்கெட் வியாபாரிகள் சங்க பொறுப்பாளர் பொன்னுசாமி வரவேற்றார்.
வால்பாறை எம்.எல்.ஏ., சுதாகர், அ.தி.மு.க., தொழிற்சங்க தலைவர் அமீது, த.வெ.க., நகர பொறுப்பாளர்கள் ஆண்ட்ரூஸ், சையதுஅலி உள்ளிட்ட கட்சிகளை சேர்ந்த தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
கூட்டத்தில், வால்பாறை மார்க்கெட் வியாபாரிகளின் நலன் கருதி, நல்ல நிலையில் உள்ள கடைகளை தற்போது இடிக்க கூடாது. சட்டசபையில் கொண்டு வரப்பட்ட இந்த தீர்மானத்தை உடனடியாக ரத்து செய்ய, தமிழக முதல்வர் உத்தரவிட வேண்டும்.
மாற்று இடம் ஒதுக்காமல் கடைகளை காலி செய்ய நிர்பந்தம் செய்வதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. மார்க்கெட் வியாபாரிகளின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்காத வகையில், வணிக வளாகம் கட்டுவதற்கு வேறு இடத்தை தேர்வு செய்து, திட்டத்தை மாற்றியமைக்க வேண்டும், என, தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.