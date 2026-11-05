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அக்சரம் சர்வதேச பள்ளியில் சந்தைப்படுத்துதல் போட்டி
அக்சரம் சர்வதேச பள்ளியில் சந்தைப்படுத்துதல் போட்டி
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 08:25 PM
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பெ.நா.பாளையம்: மத்தம்பாளையம் அக்சரம் சர்வதேச பள்ளியில், 47வது கோவை சகோதயா பள்ளிகளுக்கு இடையேயான, ‘உங்கள் தயாரிப்பை சந்தைப்படுத்துங்கள்’ என்ற தலைப்பில் போட்டி நடந்தது.
சிறப்பு விருந்தினராக டாக்டர் சேதுபதி பங்கேற்றார். பள்ளி தாளாளர் சிவக்குமார், செயலாளர் ரமேஷ், பள்ளி முதல்வர் பாப்பிராய் தலைமை வகித்தனர். இதில் 170 மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். மாணவர்களது படைப்பாற்றல், வணிக திறன், தகவல் தொடர்பு திறன் மற்றும் தன்னம்பிக்கை ஆகியவை வெளிப்பட்டன. மாணவர்களின் தயாரிப்புகளை புதுமையான முறையில் அறிமுகப்படுத்தி, அவற்றின் சிறப்பு அம்சங்களை எடுத்துரைத்தனர்.
இது தொழில் முனைவோர் சிந்தனையையும், தனி திறமையையும் வளர்க்க உதவியாக இருந்தது. வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுகளும், பதக்கங்களும் வழங்கப்பட்டன.