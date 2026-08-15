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பணத்தை விடுத்து நேர்மையை பின்பற்றிய தியாகி கந்தசாமி 

பணத்தை விடுத்து நேர்மையை பின்பற்றிய தியாகி கந்தசாமி 

ADDED : ஆக 14, 2026 09:34 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 09:34 PM

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கோவை: பணத்தை விடுத்து நேர்மையை பாராட்டுங்கள் எனக்கூறிய விடுதலை போராட்ட வீரர் தியாகி கந்தசாமியை, நாட்டின் 80வது சுதந்திர தினமான இன்று நினைவுகூர்வோம்.

இவர் காரமடையில் விவசாய பெற்றோருக்கு பிறந்தவர். சுதந்திர போராட்டத்தில் தீவிரமாக ஈடுபட்டவர். அதற்காக ஆந்திரா அலிபுரம் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். தைரியம், ஒழுக்கம், தேசபற்றுக்கு சொந்தக்காரர்.

சுதந்திரத்துக்கு பின் கோவையில் வக்கீலாக சேவை செய்தார். சுதந்திர போராட்ட வீரர் அவினாசிலிங்கத்துடன் கொண்ட தொடர்பால், பெண் கல்வியை ஊக்குவித்தார்.

தனது வீட்டை பொதுநலனுக்காக அர்ப்பணித்தார். பதவி, புகழ் ஆகியவற்றை இரண்டாம் பட்சமாக பார்த்தவர். நேர்மை மட்டுமே வக்கீலின் உண்மையான கண்ணியம் என்ற இவர், பணத்தை விடுத்து நேர்மையை பாராட்டுங்கள் என இளம் வக்கீல்களுக்கு அறிவுரை செய்து வந்தார். 

சுதந்திர தினத்தன்று இவர் போன்றவர்களை நினைவுகூர்வோம்! சுதந்திரத்தை கொண்டாடுவோம்!

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