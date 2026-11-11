2 நாளில் விறுவிறுப்புமது விற்பனை ரூ.78 கோடி

UPDATED : நவ 10, 2026 09:29 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:24 AM
கோவை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளில் மது விற்பனை அமோகமாக நடந்தது. கோவை மண்டலத்தில் தீபாவளிக்கு முந்தைய நாள் மற்றும் பண்டிகை நாளில் மட்டும் ரூ.78 கோடிக்கு மதுபானங்கள் விற்பனையாகியுள்ளன.
கோவை மண்டலத்தில் கோவை வடக்கு, தெற்கு, ஈரோடு, திருப்பூர், ஊட்டி, கரூர் ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்த்து மொத்தம் 666 டாஸ்மாக் மதுக்கடைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. தீபாவளி பண்டிகை மற்றும் தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு, வழக்கத்தை விட மதுபான விற்பனை அதிகரித்தது.
தீபாவளிக்கு முந்தைய நாளான நவ. 7ல் ரூ.42 கோடிக்கும், தீபாவளி நாளான நவ. 8ல் ரூ.36 கோடிக்கும் மதுபானங்கள் விற்பனையாகின. இரண்டு நாட்களில் மொத்தம் ரூ.78 கோடிக்கு விற்பனை நடந்துள்ளது.
அதேபோல், எப்.எல்.1 உரிமம் பெற்ற மனமகிழ் மன்றங்களிலும் கூட்டம் அலைமோதியது. மாவட்டத்தில் உள்ள 118 பார்களில், சில பார்களில் மதியம் 3 மணிக்கே மதுபானங்கள் விற்றுத் தீர்ந்தன.