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அரிசி, பருப்பு விலை உயர்வு மாதர் சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம்
அரிசி, பருப்பு விலை உயர்வு மாதர் சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : அக் 17, 2026 01:32 PM
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கோவை: அனைத்து இந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கம், கோவை மாவட்டக் கிளை சார்பில், அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலைவாசி உயர்வைக் கண்டித்து நரசிம்மநாயக்கன் பாளையம் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
சங்கத்தின் மாவட்ட செயலாளர் உஷா தலைமை வகித்தார். மாநில பொதுச்செயலாளர் ராதிகா, மாவட்ட தலைவர் அமுதா, மாநிலக்குழு உறுப்பினர் ராஜலட்சுமி மற்றும் ஒன்றிய செயலாளர் புஷ்பலதா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.