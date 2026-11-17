/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/பிள்ளையப்பம்பாளையத்தில் மது பார் ஆக மாறியது மயானம்
பிள்ளையப்பம்பாளையத்தில் மது பார் ஆக மாறியது மயானம்
பிள்ளையப்பம்பாளையத்தில் மது பார் ஆக மாறியது மயானம்
UPDATED : நவ 16, 2026 08:21 PM
ADDED : நவ 16, 2026 08:16 PM
அ நிறம் | அளவு
அன்னூர்: பிள்ளையப்பம்பாளையத்திலிருந்து, தொட்டியனூர் செல்லும் சாலையில் மயானம் உள்ளது. 2023ம் ஆண்டு பல லட்சம் ரூபாய் செலவில், சுற்றுச்சுவர், தகன மேடை, தண்ணீர் தொட்டி அமைக்கப்பட்டன.
பிள்ளையப்பம்பாளையம் மற்றும் அருகில் உள்ள பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் பயன்படுத்துகின்றனர். சில நாட்களாக மயானம் மற்றும் மயானத்தை ஒட்டியுள்ள பகுதியை சிலர் மது பார் ஆக பயன்படுத்துகின்றனர். காலையில் துவங்கி இரவு வரை, இங்கு கூட்டம், கூட்டமாக, அமர்ந்து மது குடிக்கின்றனர்.
'காலையில் 2 மணி நேரம் இங்கு அனுமதியின்றி மது விற்பனை நடக்கிறது. இதனால் பெண்கள், குழந்தைகள் செல்லவே பயப்படுகின்றனர். இங்கு மது விற்பதையும் பொது இடத்தில் மது அருந்துவதையும் உடனே தடுக்க வேண்டும்' என்றனர் இப்பகுதி மக்கள்.