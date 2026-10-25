மருதமலை ரோட்டை மேயர் ஆய்வு

ADDED : அக் 24, 2026 02:46 PM
வடவள்ளி: வடவள்ளி முதல் ஐ.ஓ.பி., காலனி வரை, வடவள்ளி முதல் ஓணாப்பாளையம் வரை பாதாள சாக்கடை பணி ஓராண்டாக நடந்து வருகிறது. ஆமை வேகத்தில் பணிகள் நடப்பதால், மோசமான ரோடுகளால், வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்குள்ளாகினர். மழை பெய்ததால், நிலைமை இன்னும் மோசமாகிறது.
சேதமடைந்த ரோட்டை மேயர் ரங்கநாயகி இன்று (அக்.,24) பார்வையிட்டு பணிகளை விரைந்து முடிக்க மாநகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார். அதன்பின், மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறையினர், வடவள்ளி – தொண்டாமுத்துார், வடவள்ளி – மருதமலை ரோடுகளில் உள்ள பள்ளங்களில், மண் கொட்டி சீரமைத்தனர்.
‘‘பாதாள சாக்கடை வேலைகள் முடிவடைந்த பகுதிகளில், சாலையை சீரமைக்க, மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டு விட்டது. விரைந்து வேலைகளை மேற்கொள்ள நெடுஞ்சாலை துறைக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளோம், ’’ என்றார் மேயர் ரங்கநாயகி.
மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் கூறுகையில், ‘பாதாள சாக்கடை குழாய் அமைக்கும் பணிகள் மட்டுமே முடிவடைந்துள்ளது. இணைப்பு குழாய்கள் பொருத்தும் பணி முடியவில்லை. தற்போது ரோடு போட்டால், மீண்டும் தோண்ட நேரிடும். அதனால், பள்ளத்தில் மண் கொட்டியுள்ளோம். இணைப்புக் குழாய்கள் வராத பகுதிகளில், தார் ரோடு விரைவில் போடப்படும். பாதாள சாக்கடை பணிகள் முடிந்தால், டிச., இறுதிக்குள், ரோடு போடப்படும்’ என்றனர்.