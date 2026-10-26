யானைகள் மின்சாரம் தாக்கி பலியாவதற்கு முற்றுப்புள்ளி: எம்.சி.சி.பி., ரிலே பொருத்தி நடவடிக்கை
யானைகள் மின்சாரம் தாக்கி பலியாவதற்கு முற்றுப்புள்ளி: எம்.சி.சி.பி., ரிலே பொருத்தி நடவடிக்கை
ADDED : அக் 20, 2026 08:14 PM
பெ.நா.பாளையம்: சின்னதடாகம் வட்டாரத்தில் மின் ஒயர்கள் வாயிலாக காட்டு யானைகள் மின்சாரம் தாக்கி பலியாவதை தடுக்க, 'எம்.சி.சி.பி., ரிலே' என்ற சாதனத்தை கோவை வடக்கு மின்சார வாரியம் பொருத்தியுள்ளது.
தமிழகம் முழுவதும் கடந்த அக்., 2025 முதல் செப்., 2026 வரை, 9 யானைகள் பல்வேறு இடங்களில் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்துள்ளன. இதில், கோவை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில், 4 யானைகள் வெவ்வேறு சம்பவங்களில் இறந்துள்ளன.பெரியநாயக்கன்பாளையம் வனச்சரகத்துக்கு உட்பட்ட பூச்சியூரில் 2023 மார்ச் 25ம் தேதி மின்கம்பம் சாய்ந்து, மின்சாரம் தாக்கியதில் ஆண் யானை உயிரிழந்தது. இந்த ஆண்டு ஜூன் 23ம் தேதி தடாகத்தில் மின் கம்பியை தொட்டதால், ஆண் யானை உயிரிழந்தது. கோவை மாவட்டத்தில் யானைகள் உயிரிழப்பதை தடுக்க வனத்துறை மற்றும் தமிழ்நாடு மின்சார பகிர்மான கழகம் இணைந்து பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன.
வன பகுதியை ஒட்டி உள்ள இடங்களில் மின்கம்பங்களில் பாதுகாப்பு கவசம், அதாவது, யானைகள் நடமாடும் பகுதிகளில் மின் கம்பிகளுக்கு சிலிகான் பாதுகாப்பு கவசம் பொருத்துதல், மின் கம்பிகள் தாழ்வாக தொங்கும் இடங்களில் உயரத்தை சரி செய்தல், சேதமடைந்த மின் கம்பங்களை மாற்றுதல், மின் கம்பியில் கோளாறு ஏற்படும் போது மின்சாரத்தை துண்டிப்பது, வனப்பகுதியை ஒட்டிய விவசாய நிலங்களில், சட்டவிரோத மின்வேலிகளை கண்டறிய ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளுதல், அனுமதி அற்ற மின் வேலிகள் அமைப்பவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுத்தல், சூரிய சக்தி மின்வேலிகள் உரிய பாதுகாப்பு விதிமுறைகளின் படி அமைக்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
தற்போது, தமிழ்நாடு மின்சார பகிர்மான கழகம் சார்பில் தடாகம் வட்டாரத்தில் வீரபாண்டி, சின்ன தடாகம், நஞ்சுண்டாபுரம், ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காட்டு யானைகள் மின்சாரம் தாக்கி உயிர் இழப்பதை தடுக்க, எம்.சி.சி.பி., ரிலே என்ற தானாக மின்சாரத்தை துண்டிக்கும் கருவியை பொருத்தியுள்ளனர்.
இது குறித்து, கோவை வடக்கு மின்வாரிய அதிகாரிகள் கூறுகையில்,' 'எம்.சி.சி.பி.,ரிலே' என்பது மின்சுற்றில் அதிக மின்சாரம் பாயும் போது அல்லது சார்ட் சர்க்யூட் ஏற்படும்போது மின்சாரத்தை தானாக துண்டிக்கும் பாதுகாப்பு சாதனம் ஆகும். இது வனப்பகுதியை ஒட்டி உள்ள மலை கிராமங்களில் ட்ரான்ஸ்பார்மர்களில் பொருத்தப்படும். காட்டு யானைகள் மின் கம்பங்களின் இடையில் செல்லும் ஒயர்களில் பட்டாலோ அல்லது டிரான்ஸ்பார்மர் அருகே சென்று அதன் வாயிலாக மின்சாரம் தாக்கினாலோ அல்லது பிறவகையில் யானைகள் மின்சாரத்தால் தாக்கப்படும்போது, இந்த கருவி உடனடியாக மின்சாரத்தை துண்டிக்கும்.
இதனால் காட்டு யானைகள் உயிரிழப்பது தடுக்கப்படும். இதுவரைகோவை வடக்கு பகுதியில் ராமநாதபுரம், பன்னீர்மடை, சின்ன தடாகம், வீரபாண்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் டிரான்ஸ்பார்மர்களில் ஆறு இடங்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. காட்டு யானைகள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள மேலும் சில இடங்களில் பொருத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது' என்றனர்.