/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/மாநகராட்சியை கண்டித்து மா. கம்யூ., போராட்டம்
UPDATED : அக் 13, 2026 05:59 PM
ADDED : அக் 13, 2026 05:54 PM
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கோவை: மா.கம்யூ.,சார்பில், மக்கள் பிரச்னைகளில் மெத்தனமாக இருப்பதாக மாநகராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து போராட்டம் நடந்தது.
பாதாள சாக்கடைக்காக தோண்டப்பட்ட குழிகளால் சாலை குண்டும், குழியுமாக உள்ளது. கடந்த 4 மாதங்களாக மழைநீர் வடிகால் அமைப்பதற்கு நிதி ஒதுக்கவில்லை. ஆட்சி மாற்றம் காரணமாக, மாநகராட்சி பட்ஜெட்டில் முன்மொழிந்த பணிக்கு ஒப்புதல் வழங்கவில்லை. மக்கள் எளிதாக ரோட்டை கடக்க சுரங்க பாதை அமைக்க வேண்டும்.
வெள்ளலூர் ஒருங்கிணைந்த பஸ் ஸ்டாண்டை விரைவில் செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும். சாலை ஆக்கிரமிப்பை அகற்றி போக்குவரத்தை எளிமைப்படுத்த வேண்டும். பூங்காக்களை முறையாக பராமரிக்க வேண்டும். எரியாத தெருவிளக்குகளை சரி செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர்.