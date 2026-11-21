மருத்துவ கருவிகள் கண்காட்சி மெடிக்கான் எஸ்போ 2026 துவக்கம்: படம் விக்னேஷ்
மருத்துவ கருவிகள் கண்காட்சி மெடிக்கான் எஸ்போ 2026 துவக்கம்: படம் விக்னேஷ்
ADDED : நவ 20, 2026 06:52 PM
கோவை: போயன்ட் மீடியா நிறுவனம் நடத்தும் மருத்துவ கருவிகளுக்கான கண்காட்சியின் நான்காவது பதிப்பு, மெடிக்கான் எக்ஸ்போ 2026 இன்று (நவ.,20) துவங்கியது.
கொடிசியா வளாகத்தில் இக்கண்காட்சி மூன்று நாள் நடக்கிறது. காலை 10.30 மணி முதல் மாலை 6.00 மணி வரை பார்க்கலாம். 250க்கு மேற்பட்ட அரங்குகளில் மருத்துவமனைகளுக்கு தேவையான அனைத்து கருவிகளையும் காட்சிப்படுத்தியுள்ளனர்.
ஆபரேஷன் தியேட்டர்களில் பயன்படும் படுக்கைகள், நோயாளிகளுக்கான படுக்கைகள், வீல் சேர், மோட்டாரில் இயங்கும் சேர்கள் உள்ளிட்டவை காட்சியில் இடம் பெற்றுள்ளன.
கண்காட்சியை கே.ஜி. மருத்துவமனை தலைவர் பக்தவத்சலம் துவக்கி வைத்தார். பி.எஸ்.ஜி. மருத்துவனை தலைவர் டாக்டர் புவேனஸ்வரன், இந்திய மருத்துவ கழத்தின் தமிழ்நாடு கிளை தலைவராக தேர்வாகியுள்ள டாக்டர் ரவிக்குமார் ஆகியோர் பேசுகையில், “பெரிய மருத்துவமனைகளை, மருத்துவ கருவிகள் தயாரிப்பாளர்கள் நேரடியாக சந்தித்து தயாரிப்புகளை விளக்கி விற்பனை செய்கின்றனர். சிறிய, நடுத்தர மருத்துவமனைகளுக்கு இது போன்ற கண்காட்சி பயனுள்ளதாக இருக்கும். மருத்துவ கருவிகள் தயாரிப்பில், இந்தியா நல்ல முன்னேற்றம் கண்டுள்ளது. இறக்குமதி செய்யப்பட்டு வந்த மருத்துவ கருவிகள் தற்போது இந்தியாவிலேயே தயாராகின்றன. விரைவில் இவை உலகம் முழுவதும் ஏற்றுமதியாகும்” என்றனர்.
இந்திய மருத்துவ கழக மாநில தலைவர் டாக்டர் கோசல்ராம், டாக்டர் பரமேஸ்வரன், கொங்குநாடு மருத்துவமனை டாக்டர் கார்த்திகேயன் ராஜூ, லியோ ஆர்த்தோ கேர் மருத்துவமனை டாக்டர் லியோ பெர்னார்ட், போயன்ட் மீடியா நிறுவன தலைமை செயல் அதிகாரி சுந்தரமுர்த்தி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.