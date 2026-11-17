மனதில் மட்டுமல்ல நகத்திலும் நினைவுகளை சேமிக்கலாம்!
மனதில் மட்டுமல்ல நகத்திலும் நினைவுகளை சேமிக்கலாம்!
UPDATED : நவ 16, 2026 03:54 PM
ADDED : நவ 16, 2026 03:50 PM
கோவை: பெண்களுக்கு நகம் வளர்ப்பது மிகவும் பிடித்தமான ஒரு விஷயம். திருமணம், ஊர் திருவிழாக்கள், விசேஷங்களுக்கு சென்றால் தாங்கள் அழகாகவும் தனித்துவமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள்.
நம்மூர் பெண்கள் வீட்டு வேலை உட்பட பல வேலை செய்வதால் நகங்களை பராமரிக்கவோ, அதில் வண்ணங்கள் போடவோ தினமும் முடிவதில்லை. இதற்கு பிரஸ் ஆன் நெயில் எனப்படும் செயற்கை நகங்களை பயன்படுத்துகின்றனர்.
இந்த பிரச்னைக்கு தீர்வு தருகிறார், விழா மேக்கப் ஸ்டுடியோ உரிமையாளர் சுனந்தா.
இவர் நாம் கொடுக்கும் போட்டோவை நகத்தில் பிரிண்ட் செய்து தருகிறார். நகத்தின் நீளத்திற்கு ஏற்ப அந்த போட்டோவை வடிவமைத்து தருகிறார்.
போட்டோவை வாட்சாப்பில் அனுப்பிவைத்தால், இந்த பிரஸ் ஆன் நெயில் மற்றும் அதை பொருத்தும் கிட் வீட்டுக்கே வந்துவிடும் என்கிறார் இவர்.
திருமணத்திற்கு ஜோடியாக இருக்கும் போட்டோக்கள், பரிசு கொடுக்க மறக்கமுடியாத தருணத்தில் எடுத்த போட்டோக்கள் போன்றவற்றை, இவர் நகங்களில் வடிவமைத்துத் தருகிறார்.
இந்த நகங்கள் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடியவை என்பதாலும், படம் மிகவும் தெளிவாக இருப்பதாலும், இந்த செயற்கை நகங்களுக்கு மவுசு கூடுகிறது.
தொடர்புக்கு: 87545 65557.