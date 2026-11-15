/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/மனவளக்கலை பயிற்சி நாளை துவக்கம்
UPDATED : நவ 14, 2026 03:26 PM
ADDED : நவ 14, 2026 02:46 PM
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அன்னூர்: அன்னூர் அ.மு. காலனியில் உள்ள மனவளக்கலை மன்றத்தில், வேதாத்திரி மகரிஷி வடிவமைத்த தியான, யோகா பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகின்றன.
நாளை (15ம் தேதி) முதல், 21ம் தேதி வரை, ஏழு நாட்கள், மனம் சார்ந்த பயிற்சி, மன திறன் வளர்க்கும் பயிற்சி, மன அழுத்தத்திற்கு வழிகாட்டும் ஆலோசனை கற்பிக்கப்படும்.
இப்பயிற்சி பெறுவதால், மன அழுத்தத்தில் இருந்து விடுபடலாம். மாணவ, மாணவியர் மற்றும் பெரியோர், இப்பயிற்சியில் பங்கேற்று பயன்பெறலாம்.
மேலும் விபரங்களுக்கு 97899 88949 என்னும் மொபைல் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம்,' என, மன்ற நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.