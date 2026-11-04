கேரளத்து வியாபாரிகளுக்கு உருளையில் ஆர்வமில்லை

UPDATED : நவ 04, 2026 04:55 PM
ADDED : நவ 04, 2026 04:55 PM
மேட்டுப்பாளையம்: எல் நினோ தாக்கம் காரணமாக, மேட்டுப்பாளையத்துக்கு ஊட்டி உருளைக்கிழங்கு வரத்து குறைந்துள்ளது.
தமிழக–கர்நாடக எல்லையில் உள்ள திம்பம், கேர்மாளத்தில் உருளை கிழங்கு சீசன் இருந்தாலும், போதிய மகசூல் இல்லாததால் மேட்டுப்பாளையத்துக்கு வரத்து முற்றிலும் குறைந்துள்ளது.
ஆக்ரா, குஜராத் கிழங்குகளே அன்றாடம் 20 லாரிகளில் வருகிறது. 45 கிலோ எடை கொண்ட உருளைக்கிழங்குகள் மூட்டை ரூ.500 முதல் ரூ.800 வரை விற்கிறது.
ஊட்டியிலிருந்து 5 முதல் 7 லாரிகளில் மட்டுமே வருகிறது. முன்பு 20 முதல் 30 லாரிகளில் வந்தது. தரத்துக்கு ஏற்ப ஒரு மூட்டை ரூ.1,700 முதல் ரூ. 2,800 வரை விற்கிறது.
நீலகிரி மற்றும் வட மாநில உருளைக்கிழங்கு வர்த்தக சபை செயலாளர் பாபு கூறுகையில் ,‘‘ ஊட்டி வரத்து குறைந்ததால் கேரள வியாபாரிகள் உருளைக்கிழங்கு வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை,’’ என்றார்.