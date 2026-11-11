மேட்டுப்பாளையம் கால்பந்து எம்.ஜே.பி. அணி முதலிடம்

UPDATED : நவ 10, 2026 09:38 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:36 AM
மேட்டுப்பாளையம்:
மேட்டுப்பாளையம் குமரன் கலை, அறிவியல் கல்லூரி மற்றும் அன்னூர் அத்தலடிக் கிளப் இணைந்து, வேடர் காலனி முன்னாள் மாநில கால்பந்து வீரர் ராஜீவ்காந்தி நினைவு கால்பந்து போட்டிகளை, கல்லூரி வளாகத்தில் நடத்தினர்.
ஆண்கள் பிரிவில் எம்.ஜே.பி. அணியும், காரமடை எஸ்.வி.ஜி.வி. கிளப் அணியும் மோதின. இறுதிவரை எந்த அணிகளும் கோல் போடவில்லை. அதனால் 'டை பிரேக்கர்' முறையில் எம்.ஜே.பி. அணி, 4 க்கு 3 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று கோப்பையை வென்றது. இரண்டாம் இடத்தினை எஸ்.வி.ஜி.வி. ஆண்கள் அணி பெற்றனர்.
பள்ளிகளுக்கான போட்டிகளில் எஸ்.வி.ஜி.வி. பள்ளி ஏ அணியும், பி அணியும் மோதின.
இதில் ஏ அணி இரண்டுக்கு ஒன்று கோல் கணக்கில் வெற்றி கோப்பையை கைப்பற்றியது.
போட்டிகளை சுப மருத்துவமனை டாக்டர் மகேஸ்வரன் மற்றும் முன்னாள் கைப்பந்து வீரர் கோகுல் திலக், அன்பு ஆம்புலன்ஸ் உரிமையாளர் அப்துல் ரசாக், ஆகியோர் துவக்கி வைத்தனர்.
பரிசளிப்பு விழாவுக்கு குமரன் கல்லூரி முதல்வர் சுகுணா தலைமை வகித்தார். எஸ்.வி.ஜி.வி. நிர்வாக அதிகாரி சிவசதீஷ்குமார், அன்னூர் அத்தலடிக் கிளப் பயிற்சியாளர் ரவி, மண்டல முன்னாள் தடகள வீரர் அசாருதீன், மாநில கால்பந்து மற்றும் இறகுப்பந்து வீரர் வி.ஜே.எஸ். கோபாலன் ஆகியோர் பரிசுகளையும், கோப்பைகளையும் வழங்கினர். போட்டிக்கான ஏற்பாடுகளை கால்பந்து வீரர் ஜெயபாண்டியன், உடற்கல்வி இயக்குனர் இஸ்மாயில் செய்திருந்தனர்.