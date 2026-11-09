இடம் பெயரும் பறவைகள்! பட்டாசு சத்தத்தால் பால் உற்பத்தி குறைகிறது: தப்பி ஓடும் நாய்கள்
இடம் பெயரும் பறவைகள்! பட்டாசு சத்தத்தால் பால் உற்பத்தி குறைகிறது: தப்பி ஓடும் நாய்கள்
ADDED : நவ 08, 2026 09:45 AM
மேட்டுப்பாளையம்: கோவையில் கால்நடை வளர்ப்பும் பிரதான தொழிலாக உள்ளது. மாவட்டம் முழுக்க 2.63 லட்சம் கறவை மாடுகளும், 2.98 லட்சம் ஆடுகளும், பல லட்சம் கோழிகளும் வளர்க்கப்படுகின்றன. அன்றாடம்,6.34 லட்சம் லிட்டர் பாலும், வாரத்துக்கு, 25 லட்சம் கிலோ கோழி இறைச்சியும் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
தீபாவளி பண்டிகை நாளில் வெடிச்சத்தங்கள் பறவைகள் மற்றும் கால்நடைகளின் நிம்மதியை பறிக்கின்றன. கால்நடைகள் மற்றும் பறவைகள் வளர்க்கும் பகுதிகளில் பட்டாசு வெடிக்க வேண்டாம் என்று விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகின்றனர். ஆனாலும் இதை பலரும் பொருட்படுத்துவதில்லை.
கோவை மண்டல கால்நடை பராமரிப்புத்துறை இணை இயக்குனர் சித்ரா நமது நிருபரிடம் கூறியதாவது:
பட்டாசு சத்தத்தால் ஆடு, மாடு, கோழிகள் கடுமையான பயத்திற்கும் பதற்றத்திற்கும் உள்ளாகின்றன. இதனால் அவை சரியாக உணவு உட்கொள்வதில்லை. இதன் நேரடி பாதிப்பாக அவற்றின் உடல் எடை குறைகிறது.
குறிப்பாக, கறவை மாடுகள் அடையும் கடுமையான மன அழுத்தத்தால், அவற்றின் பால் உற்பத்தி பெருமளவில் சரிந்துவிடுகிறது, என்றார்.
‘‘பட்டாசு சத்தத்திற்கு பயந்து ஓடும் வளர்ப்பு நாய்கள் இரண்டு நாட்கள் வரை வீடு திரும்புவதில்லை, பறவைகள் அச்சத்துடனே தங்களின் கூடுகளை விட்டு வேறு இடங்களுக்கு இடம்பெயர்ந்து ஓடுகின்றன.
இந்த இக்கட்டான பண்டிகை காலத்தில் கால்நடைகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டால், அவசர மருத்துவ உதவிகளை வழங்க அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயார் நிலையில் உள்ளது’’ என உதவி இயக்குநர் சுரேஷ் கூறினார்.