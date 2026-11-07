மாயமான மானியம் கிடைக்குமா பால் உற்பத்தியாளர் எதிர்பார்ப்பு
மாயமான மானியம் கிடைக்குமா பால் உற்பத்தியாளர் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:56 PM
அன்னூர்:
நிறுத்தப்பட்ட கலப்புத்தீவன மானியம் மீண்டும் வழங்கப்படுமா என பால் உற்பத்தியாளர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
அன்னூர், சிறுமுகை, காரமடை பகுதியில், 100க்கும் மேற்பட்ட ஆவின் பால் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு சங்கங்கள் உள்ளன. தினமும் பல ஆயிரம் லிட்டர் பால் கறவை மாடு வளர்ப்போரால் வழங்கப்படுகிறது. அவை குளிரூட்டப்பட்டு கோவை பச்சாபாளையத்தில் உள்ள ஆவினுக்கு அனுப்பப்படுகிறது.
போதுமான பருவமழை இல்லாதது, விவசாய தொழிலாளர்கள் பற்றாக்குறை, விளைபொருட்களுக்கு நிலையான கட்டுபடியான விலை இல்லாததால் விவசாயிகளுக்கு பால் உற்பத்தி மட்டுமே நிலையான வருமானம் தருகிறது. பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு கலப்பு தீவனம் மூட்டைக்கு ரூ.200 என வழங்கி வந்த மானியம் கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு திடீரென நிறுத்தப்பட்டது.
அன்னூரில் கறவை மாடு வளர்ப்போர் கூறுகையில், 'கடந்த நான்கு ஆண்டாக, 50 கிலோ கலப்பு தீவன மூட்டைக்கு, 200 ரூபாய் மானியம் வழங்கப்பட்டது. கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு திடீரென மானியம் நிறுத்தப்பட்டது. அதுமட்டுமில்லாமல் 50 கிலோ மூட்டை விலையும் 1,250 ரூபாயிலிருந்து 1,500 ரூபாயாக உயர்ந்தது. மானியத்தில் 200 ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டது.
விலை உயர்வால் ரூ. 250 என 450 ரூபாய் ஒரு மூட்டைக்கு இழப்பு ஏற்பட்டது. ஆனால் ஆவின் பால் கொள்முதல் விலை பெரிய அளவில் உயரவில்லை. விவசாயிகள் பால் விற்பனையை பெரிதும் சார்ந்து உள்ளோம். எனவே, மீண்டும் கலப்பு தீவனத்துக்கு வெளிச்சந்தை விலையில் இருந்து 20 சதவீதம் மானியம் வழங்க வேண்டும்,' என்றனர்.