மழை நீர் சேகரிக்க குளத்திற்குள் மினி குளம்

UPDATED : அக் 12, 2026 07:21 PM
ADDED : அக் 12, 2026 07:04 PM
அன்னூர்: அன்னூர் ஒன்றியத்தில், 34 இடங்களில், குளத்திற்குள், சிறிய குளம் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.
கோவை மாவட்டத்தில், கடந்த சில மாதங்களாக, பருவமழை போதுமான அளவு பெய்யவில்லை. அத்திக்கடவு திட்டத்திலும் பல குளம், குட்டைகளுக்கு தண்ணீர் வரவில்லை. மழை இல்லாததால், நிலத்தடி நீர்மட்டம் கடுமையாக சரிந்துள்ளது.
இதனால் பல நூறு ஏக்கரில் உள்ள விவசாய பயிர்கள் காய்ந்து வருகின்றன. மழையை மட்டும் நம்பி விவசாயம் செய்யும் பலர் தற்போது குறுகிய கால பயிர் செய்யவில்லை. தென்னை, பனை மரங்கள் கருகி வருகின்றன.
இதை சமாளிக்க சிறு குளங்கள் ஏற்படுத்த ஊரக வளர்ச்சித் துறை அறிவுறுத்தியது.
அன்னூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் வறண்டு மைதானம் போல் காட்சி அளிக்கும் குளங்களின் நடுவே மினி குளம் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதுகுறித்து வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி) முத்துராஜ் கூறுகையில், குப்பேபாளையம், காட்டம்பட்டி, மசக்கவுண்டன் செட்டிபாளையம் உள்ளிட்ட ஊராட்சிகளில், மழைநீர் தேங்காத குளம், குட்டை மற்றும் பள்ளங்களில் மினி குளம் உருவாக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
இப்படி உருவாக்கப்பட்ட மினி குளங்களில் தற்போது மழை நீர் தேங்கி உள்ளது. இந்த புதிய திட்டத்தால் குளத்தில் மழை நீர் தேங்குவது அதிகரித்துள்ளது. நிலத்தடி நீர்மட்டமும் உயர்கிறது, என்றார்.
அன்னூர் ஒன்றியத்தில், 34 இடங்களில் மினி குளம் அமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது.
இதுகுறித்து பொகலூர் விவசாயிகள் கூறுகையில்,' பொகலூர் பகுதியில், பல குளம், குட்டைகள் வறண்டு உள்ளன. விவசாயிகளின் தோட்டத்தில், சிறிய அளவில், மழைநீர் சேகரிக்க, குட்டை, அமைக்க, அரசு மானியம் அளிக்க வேண்டும். தற்போது விரைவில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்க உள்ளது. மானியம் அளிக்கப்பட்டால், பட்டா நிலங்களில் குட்டை ஏற்படுத்தப்பட்டு மழை நீர் சேகரிக்கப்படும். நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயரும்,' என்றனர்.