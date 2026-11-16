டி.ஏ.டி.எஸ்.எஸ். பள்ளி குழந்தைகள் மகிழ்சிக்காக நுாறு பட்டாசு பெட்டி
டி.ஏ.டி.எஸ்.எஸ். பள்ளி குழந்தைகள் மகிழ்சிக்காக நுாறு பட்டாசு பெட்டி
UPDATED : நவ 15, 2026 04:23 PM
ADDED : நவ 15, 2026 04:20 PM
கோவை: டாக்டர் ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாம் ட்ரீம் இலவச சிறப்புப் பள்ளியில் குழந்தைகள் தின விழா நடந்தது. விழாவில் கேவெரி குழும நிறுவனங்களின் இணை நிர்வாக இயக்குனர் லயன் பொறியாளர் வினோத் சிங் ரத்தோர், சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று, குழந்தைகளை வாழ்த்தினார்.
விழாவில் பொறியாளர் சாக் ஷி ஜெயின், பி.எஸ்.கே. சார்பில் பள்ளி குழந்தைகளுக்கு மதிய உணவு வழங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, பள்ளி வளர்ச்சி மற்றும் குழந்தைகளின் நலனுக்காக உதவிகளை வழங்குவதாக வினோத் சிங் ரத்தோர் அறிவித்தார்.
பள்ளியின் நலத்திட்டங்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.25 ஆயிரம் நிதியுதவி, பள்ளியின் முழுமையான பிளம்பிங் பணிகளை நிறைவு செய்தல், பள்ளி வளாகத்தில் மரக்கன்றுகள் நடவு செய்வதற்கான உதவி, குழந்தைகளின் மகிழ்ச்சிக்காக 100 பட்டாசு பெட்டிகள் வழங்குதல் உள்ளிட்ட உதவிகளை செய்ய உள்ளதாக தெரிவித்தார்.
சிறப்புக் குழந்தைகளின் கல்வி, மறுவாழ்வு, திறன் மேம்பாடு மற்றும் எதிர்கால முன்னேற்றத்துக்கு தொடர்ந்து ஆதரவளிப்பதாக உறுதியளித்தார்.