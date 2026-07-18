சிறு, குறு, நடுத்தர தொழிலை மேம்படுத்த நடவடிக்கை ! அமைச்சர் மதன்ராஜா உறுதி
சிறு, குறு, நடுத்தர தொழிலை மேம்படுத்த நடவடிக்கை ! அமைச்சர் மதன்ராஜா உறுதி
ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:17 AM
பொள்ளாச்சி: 'தமிழக முதல்வரின், 1.5 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரம் கொண்ட மாநிலமாக உருவாக்க வேண்டும் என்ற இலக்குடன், சிறு, குறு நடுத்தர தொழில் மேம்படுத்தப்படும்,'' என, அமைச்சர் மதன்ராஜா தெரிவித்தார்.
கிணத்துக்கடவு அருகே சொலவம்பாளையம் கோசிமா தொழில் பூங்கா, மாக்கினாம்பட்டி சக்தி தொழில் கூட்டுறவு வளாகத்தில், சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் மதன்ராஜா ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அதன்பின், நாட்டுக்கல்பாளையத்தில் ஒருங்கிணைந்த கயிறு கூட்டுக்குழுமத்தில் ஆய்வு செய்தார். அங்கு, தயாரிக்கப்படும் ஜியோ டெக்ஸ்டைல்ஸ், விரிப்பு உள்ளிட்ட மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிப்பு குறித்து கேட்டறிந்தார்.
அமைச்சரிடம், 'தமிழகத்தில் தென்னை நார் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு கேரளாவுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன. அங்கு மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. அதுபோன்று ஏற்றுமதிக்கான வாய்ப்புகளை தமிழகத்தில் செய்து கொடுக்க வேண்டும்,' என, தொழில்துறையினர் தெரிவித்தனர். அதற்கான நடவடிக்கை எடுப்பதாக அமைச்சர் உறுதியளித்தார்.
அதன்பின், அமைச்சர் நிருபர்களிடம் கூறுகையில், ''முதல்வர் விஜய், வரும் 2036ம் ஆண்டுக்குள் தமிழ்நாட்டை, 1.5 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரம் கொண்ட மாநிலமாக உருவாக்க வேண்டும் என்ற இலக்குடன், தொழில்கள் வளர வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார்.
''அதை இலக்காக கொண்டு, சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் துறை மேம்படுத்துவதற்கான முயற்சிகள் எடுக்கப்படுகின்றன. நிச்சயம் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முயற்சிகள் எடுக்கப்படும்,'' என்றார்.