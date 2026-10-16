/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/மருதமலையில் அமைச்சர் சுவாமி தரிசனம்
UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 15, 2026 11:18 PM
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மருதமலை: மருதமலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில், அமைச்சர் ராஜ்மோகன் சுவாமி தரிசனம் செய்தார்.
கோவையில் இன்று நடக்கும் நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் விஜய் கலந்து கொள்வதையொட்டி, நேற்று இரவு, கோவைக்கு பலதுறைகளின் அமைச்சர்களும் வந்தனர்.
இந்நிலையில், மருதமலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில், பள்ளி கல்வித்துறை அமைச் சர் ராஜ்மோகன் நேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தார்.
மூலவர் சன்னதி, பட்டீஸ்வரர் சன்னதி, அம்பாள் சன்னதி, பெருமாள் சன்னதி யில் சுவாமி தரிசனம் செய்தார். கொடிமரத்தின் கீழ், 5 நிமிடங்கள் தியானம் செய்து புறப்பட்டு சென்றார்.