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உயிருக்கு போராடிய குரங்கு: ஆழியாறு அருகே பரபரப்பு 

உயிருக்கு போராடிய குரங்கு: ஆழியாறு அருகே பரபரப்பு 

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:45 PM

ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:32 PM

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UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:45 PM ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:32 PM

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ஆனைமலை: ஆழியாறு பூங்கா அருகே, வாகனம் மோதி உயிருக்கு போராடிய குரங்கினை கண்ட சுற்றுலா பயணியர் கண்கலங்கினர்.

ஆழியாறு அணை, சிறுவர் பூங்கா, கவியருவி, வால்பாறை போன்ற பகுதிக்கு சுற்றுலா பயணியர் அதிகளவு வருகின்றனர். நேற்று காலை ஆழியாறு அணை பூங்கா அருகே, அதிவேகமாக வந்த அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதியதில், சாலையோரத்தில் இருந்த ஐந்து வயது ஆண் குரங்கு படுகாயமடைந்தது.

விபத்தில் காயமடைந்து வலியால் துடித்த குரங்கை, அவ்வழியாக சென்றவர்கள், தண்ணீர் கொடுத்து ஆசுவாசப்படுத்தினர். ஆனால், வலி தாங்க முடியாமல் குரங்கு தவித்தது. அங்கு வந்த மற்ற குரங்குகள், காயமடைந்த குரங்கின் அருகே சென்று தடவிக்கொடுத்து தட்டி எழுப்ப முயற்சி செய்தன. இச்சம்பவத்தால் கண் கலங்கிய சுற்றுலா பயணியர், வனத்துறைக்கு தகவல் கொடுத்தனர். அங்கு வந்த வனத்துறையினர், குரங்கை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர்.

ஆழியாறு - வால்பாறை ரோட்டில் பயணிக்கும் சுற்றுலா பயணியர், வாகனத்தை அதிவேகமாக இயக்க வேண்டாம். வனவிலங்குகள் நடமாட்டம் உள்ளதால், மெதுவாக செல்ல வேண்டும் என, வனத்துறை அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.

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