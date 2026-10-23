குளங்களுக்கு நீர் வரத்து அதிகரிப்பு: கூடுதல் கவனம் செலுத்த எதிர்பார்ப்பு
குளங்களுக்கு நீர் வரத்து அதிகரிப்பு: கூடுதல் கவனம் செலுத்த எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : அக் 22, 2026 05:05 PM
ADDED : அக் 22, 2026 03:54 PM
கோவை: நகரில் அடுத்தடுத்து அமைந்துள்ள கிருஷ்ணாம்பதி, செல்வம்பதி, முத்தண்ணன் குளங்களுக்கு வந்து சேரும் மழை நீரை மேலாண்மை செய்வதில் அதிகாரிகள் கவனம் செலுத்த வேண்டும். தவறினால், அப்பகுதி குடியிருப்புகளுக்கும் வெள்ளம் புகுந்து விடும் அபாயம் உள்ளது.
தற்போது இரவில் கன மழை பெய்து வருகிறது. நகர் பகுதியில் தண்ணீர் தேங்காத வகையில் மாநகராட்சி நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. வழக்கமாக லங்கா கார்னர், அவிநாசி ரோடு பழைய மேம்பாலம், காளீஸ்வரா மில், வடகோவை சுரங்கப்பாதைகளில் தண்ணீர் தேங்கும்; இம்முறை தண்ணீர் தேங்காத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது.
இதனால் ரோட்டில் ஓடும் மழை நீர், வடிகாலில் கலந்து குளங்களை அடைகிறது. இரவில் கன மழை பெய்யும்போது, நகர்ப்பகுதியில் உள்ள குளங்களுக்கு வரத்து அதிகமாகி, உபரி நீர் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் செல்ல வாய்ப்பிருக்கிறது. முத்தண்ணன் குளத்தில் இருந்து செல்வ சிந்தாமணிக்கும், இங்கிருந்து உக்கடம் குளத்துக்கும் நீர் வரத்து அதிகரித்து உள்ளது.
எனவே, 'மழை முன்னறிவிப்பை கருத்தில் கொண்டு, பகல் நேரங்களில் செல்வ சிந்தாமணி குளத்தின் நீர்மட்டத்தை சூழலுக்கு ஏற்ப, 70-80 சதவீத கொள்ளளவுக்கு பராமரிப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
இரவில் பெய்யும் கனமழை நீரை தற்காலிகமாக தேக்கி, வெள்ள அபாயத்தை குறைக்கலாம். நீர்வளத்துறையும், மாநகராட்சியும் இணைந்து நீர்வரத்து, வெளியேற்றத்தை கண்காணிக்க வேண்டும்' என்கின்றனர் குளங்கள் பாதுகாப்பு அமைப்பினர்.
கிருஷ்ணாம்பதி, செல்வம்பதி, முத்தண்ணன் குளங்கள் அடுத்தடுத்து உள்ளதால், மேற்கு பகுதியில் பெய்யும் மழை நீர் இக்குளங்களுக்கு வரும். சித்திரைச்சாவடியில் திறந்து விடப்படும் வெள்ள நீரும் இக்குளங்களை வந்தடையும்.
முத்தண்ணன் குளத்தில் இருந்து செல்வ சிந்தாமணி குளம் வழியாக உக்கடம் பெரிய குளத்துக்கு செல்லும். இக்குளங்கள் அமைந்துள்ள பகுதிகள் குடியிருப்புகள் நிறைந்தவை. அதனால், குளங்களில் தேங்கியுள்ள தண்ணீரை மேலாண்மை செய்வதில் அதிகாரிகள் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.