கோவைக்கு கூடுதல் ரயில்கள் இயக்க எதிர்பார்ப்பு! இரட்டை ரயில்பாதை அமைக்க கோரிக்கை
கோவைக்கு கூடுதல் ரயில்கள் இயக்க எதிர்பார்ப்பு! இரட்டை ரயில்பாதை அமைக்க கோரிக்கை
ADDED : நவ 02, 2026 05:44 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி – கோவை இடையே இயக்கப்படும் ரயில்களின் எண்ணிக்கை குறைவாக உள்ளது. இந்நிலையில், கோவைக்கு கூடுதல் ரயில்கள் இயக்கும் வகையில், இரட்டை ரயில் பாதை அமைக்க வேண்டும், என, ரயில் பயணியர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
பொள்ளாச்சி சந்திப்பு பகுதி முதன்முதலில், 1850ம் ஆண்டில் வணிகத்துக்காக ரயில் நிலையமாக பயன்படுத்தப்பட்டது. 1900க்கு பிறகு இது பயணிகளுக்கான நிலையமாக பயன்படுத்தப்பட்டது.
கடந்த, 1915ம் ஆண்டு பொள்ளாச்சி – போத்தனுார் மீட்டர்கேஜ் பிரிவாக துவங்கப்பட்டது. கடந்த, 2008ல் திண்டுக்கல் – போத்தனுார் அகலபாதை திட்டத்துக்காக ரயில் நிலையம் மூடப்பட்டது.
கடந்த, 2014ம் ஆண்டு நவ., 25ம் தேதி பொள்ளாச்சி – பழநி அலக ரயில்பாதை வேக சோதனை ஆய்வு முடிக்கப்பட்டது. அகல ரயில்பாதை பணிகள் பாலக்காடு – திண்டுக்கல் இடையே கடந்த, 2015ம் ஆண்டும், பொள்ளாச்சி – போத்தனுார் பாதை, 2017ம் ஆண்டும் அகல ரயில் பாதையாக மாற்றப்பட்டது. தொடர்ந்து இப்பாதை மின்மயமாக்கப்பட்டு ரயில் இயக்கப்படுகிறது.
தற்போது, பொள்ளாச்சி வழித்தடத்தில், கோவை, மதுரை, திருவனந்தபுரம், பாலக்காடு, சென்னை, திண்டுக்கல், திருநெல்வேலி, திருச்செந்துார், தென்காசி, பழநி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. ஆனால், மீட்டர் கேஜ் காலத்தில் இயக்கப்பட்ட ரயில்கள் மீண்டும் இயக்கப்படவில்லை. இது குறித்து ரயில் பயணியர் தரப்பில் தொடர்ந்து வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், பொள்ளாச்சி – கோவை வழியாக, ரயில்கள் இயக்கத்தை அதிகரிக்க, மேட்டுப்பாளையம் வரை இரட்டை ரயில் பாதை அமைக்க வேண்டுமென கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
ரயில் பயணியர் கூறியதாவது:
பொள்ளாச்சி கோட்டம், தென்னை விவசாயம் சார்ந்த பகுதியாக உள்ளது. மேலும், டாப்சிலிப், வால்பாறை, பரம்பிக்குளம் என சுற்றுலா பகுதிகள் நிறநை்துள்ளன. ஆண்டுதோறும் ஏராளமான சுற்றுலாப்பயணியர் வந்து செல்கின்றனர்.
ஆனைமலை மாசாணியம்மன் கோவில், சூலக்கல் மாரியம்மன் கோவில் உள்ளிட்ட ஆன்மிக ஸ்தலங்களும் உள்ளன. ஆனால், பொதுமக்கள், சுற்றுலா பயணியருக்கு தேவையான ரயில் வசதியில்லை.
பொள்ளாச்சி – கோவை ரயில் பாதையில், ஒரு ‘டிராக்’ மட்டுமே அமைக்கப்பட்டுள்ளதால், கூடுதல் ரயில்கள் இயக்குவதில் சிக்கல் உள்ளது. எனவே, பொள்ளாச்சியில் இருந்து கோவை வழியாக மேட்டுப்பாளையம் வரை இரட்டை ரயில் பாதை அமைக்க ரயில்வே நிர்வாகம் முன்வர வேண்டும்.
இரட்டை ரயில் பாதையாக மாற்றினால், கோவை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நிறுத்த இடவசதி இல்லாத நிலையில், அந்த ரயில்களை பொள்ளாச்சி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நிறுத்தி இயக்கலாம். இதனால், பொள்ளாச்சி – கோவை வழித்தடத்தில் இன்டர் சிட்டி, வந்தே பாரத் உள்ளிட்ட கூடுதலாக ரயில்களை இயக்க முடியும்.
பொள்ளாச்சியில் இருந்து கோவை வழியாக ரயில்களை இயக்குவதால், வருமானமும் அதிகரிக்கும். எனவே, ரயில்பாதையை மாற்றி அமைக்க ரயில்வே நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கோவில்பாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் திறக்க உத்தரவிட்டதை போன்று, இரட்டை பாதை அமைக்க நடவடிக்கை எடுத்தால் பயனாக இருக்கும்.
இவ்வாறு, கூறினர்.