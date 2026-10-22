காலை நேர சேவை முடக்கம்: செஞ்சேரிமலை மக்கள் அவதி

UPDATED : அக் 11, 2026 06:46 PM
ADDED : அக் 11, 2026 06:38 PM
சூலுார்: செஞ்சேரிமலைக்கு பஸ்கள் வராததால், தொழிலாளர்கள், மாணவ, மாணவியர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சுல்தான்பேட்டை அடுத்த செஞ்சேரிமலைக்கு சென்று வந்த பஸ்கள் இயக்கத்தில் மாற்றம் செய்ததால், அப்பகுதி பயணிகள் அவதிக்குள்ளாகி உள்ளனர்.
செஞ்சேரிமலை மக்கள், கலெக்டருக்கு அனுப்பியுள்ள மனு:
சுல்தான்பேட்டை வட்டார கிராம மக்கள், தொழிலாளர்கள், பள்ளி, கல்லுாரி மாணவ, மாணவியர், அரசு பஸ்களில், பல்லடம், திருப்பூர், கோவை உள்ளிட்ட ஊர்களுக்கு சென்று வருகின்றனர். பல்லடம் அரசு டிப்போவில் இருந்து, பி 12, பி 16, பி 17 ஆகிய டவுன் பஸ்கள், கடந்த, 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக, இரவு நேரத்தில் செஞ்சேரிமலை அரசு பள்ளி வளாகத்தில் நிறுத்தப்பட்டு, மறுநாள் காலை, 6:00 மணிக்கு புறப்பட்டு பல கிராமங்கள் வழியாக பல்லடத்துக்கு இயக்கப்பட்டன. இந்நிலையில், பள்ளியில் அரசு பஸ்களை நிறுத்தக்கூடாது என, கல்வித்துறை அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டதால், இரவு நேரத்தில் பஸ்கள் செஞ்சேரிமலைக்கு வருவதில்லை. இதனால், காலை நேர பஸ் சேவை முடங்கியுள்ளதால், தொழிலாளர்கள், மாணவர்கள் அவதிக்குள்ளாகி உள்ளனர்.
அரசுக்கு சொந்தமான ஏதாவது ஒரு இடத்தில், பஸ்களை நிறுத்தி, பழைய நடைமுறைப்படி காலை நேரத்தில் பஸ்களை இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தவறினால், போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.