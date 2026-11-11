/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/கொசு ஒழிப்பு பணியாளர் சம்பளம் உயர்கிறது
UPDATED : நவ 08, 2026 03:42 PM
ADDED : நவ 08, 2026 03:38 PM
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கோவை: மாநகராட்சியில் 910 கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் உள்ளனர். அவர்களுக்கு தற்போது தினசரி ரூ.486 அடிப்படை சம்பளமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. சம்பளத்தை உயர்த்த வேண்டுமென கோரிக்கை வைத்தனர்.
தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். கொசு ஒழிப்பு, சாக்கடை பணியாளர்களுக்கு சம்பளத்தை உயர்த்த மாநகராட்சி முடிவு செய்துள்ளது.
கலெக்டர் நிர்ணயம் செய்த ஊதியப்படி, அவர்களுக்கு தினமும் ரூ.798 அடிப்படை சம்பளம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
நிர்வாக காரணங்களால் நவம்பரில் மட்டும் ரூ.778 ஆகவும் டிசம்பரில் இருந்து ரூ.798 ஆக சம்பளமாகவும் வழங்கப்படும் என, மாநகராட்சி கூறியுள்ளது.
கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்களுக்கு தற்போது பிடித்தம் போக மாதம் ரூ.13,400 சம்பளம் கிடைத்து வந்தது. உயர்வு காரணமாக இனி மாதம் ரூ.20,400 சம்பளம் கிடைக்கவுள்ளது.