அன்பு நகர் மீது கொசுக்களுக்கு பாசம்: கழிவுநீர் தேக்கத்தால் காய்ச்சலால் மக்கள் அவதி
அன்பு நகர் மீது கொசுக்களுக்கு பாசம்: கழிவுநீர் தேக்கத்தால் காய்ச்சலால் மக்கள் அவதி
UPDATED : நவ 10, 2026 07:42 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:37 PM
உக்கடம்: வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. மாநகரின் பல பகுதிகளில் மழைநீர் மற்றும் கழிவு வடிகால் மோசமான நிலையில் உள்ளது. முறையாக பராமரிக்காததால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது.
உக்கடம் புல்லுக்காடு அருகே அன்புநகர் 8வது வீதி உள்ளது. அந்த ஒரு வீதியில் 25க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. பாதாள சாக்கடை சேதமடைந்து பல மாதங்களாகிவிட்டது. இப்போதுவரை சரியாகவில்லை. கழிவுநீர் வெளியேறி வீடுகள் அருகே தேங்குகிறது. கொசுக்கள் உற்பத்தியாகி நோயால் பாதிக்கப்படுவதாக மக்கள் புகார் கூறியுள்ளனர்.
அப்பகுதியை சேர்ந்த ஜலாலுதீன் கூறுகையில், பாதாள சாக்கடை குழாய் உடைந்து 5 மாதங்களாகிறது. கழிவுநீரில் கொசு அதிகம் உற்பத்தியாகி பரவுகிறது. குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை எல்லாரும் பாதிக்கப்படுகிறோம். நான் மலேரியா காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டேன். மாநகராட்சி விரைந்து சரி செய்ய வேண்டும் என்றார்.
மினாஷ் என்பவர் கூறுகையில், மனைவி, 3 குழந்தைகளுடன் வசிக்கிறேன். மாலை நேரத்தில் குழந்தைகள் வெளியில் விளையாட முடிவதில்லை. மக்கள் அனைவரும் கையெழுத்திட்டு புகார் கொடுத்தோம். சம்பிரதாயத்துக்கு வந்து அடைப்பை மட்டும் எடுத்து செல்கிறார்கள். தாமதிக்காமல் உடைப்பை சரி செய்து, கழிவுநீர் வெளியேறுவதை தடுக்க வேண்டும் என்றார்.
மாநகராட்சி அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது, அருகில் உள்ள மெயின் ரோட்டில் பாதாள சாக்கடை குழாய் சேதமாகியுள்ளது. அதனால் 8வது வீதியில் கழிவுநீர் தேங்குகிறது. விரைவில் சரிசெய்வோம் என்றனர்.